المعرض سيوفر الفرص الوظيفية المتاحة في المصانع للشباب الكويتي حديثي التخرج



تحت رعاية صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ينظم اتحاد الصناعات الكويتية معرضه الرابع (KIU EXPO 2017) بالشراكة مع شركة فورفست للتجارة والمقاولات العامة ومجموعة فورفيلمز للطباعة وبمشاركة 65 جهة من أكبر المصانع المحلية والشركات ذات العلاقة والمبادرين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى مشاركة فاعلة من قبل الجهات الحكومية المعنية بالقطاع. وستتم إقامة المعرض في حديقة الشهيد من يوم الأحد 19 إلى الثلاثاء 21 نوفمبر 2017.

ويهدف الاتحاد من تنظيم هذا الحدث للسنة الرابعة على التوالي الى التأكيد على أهمية هذا القطاع، وتعزيز مفهوم الصناعة لدى كل شرائح المجتمع، لافتا الى أن المعرض يقام هذا العام تحت شعار «جسور» تعبيرا عن أهمية الربط بين الصناعة وكل القطاعات الأخرى، وسيوفـــر المعرض الفرص الوظيفيـــة المتاحة في المصانع للشباب الكويتي من حديثي التخرج.

وبهذه المناسبة، قال نائب الرئيس التنفيذي في الشركة المتحدة لصناعة الحديد «كويت ستيل» (راع ماسي) فيصل الخالدي إن من أهم أسباب مشاركة الشركة في المعرض تعريف الجمهور أكثر على جودة منتجنا الوطني الذي يضاهي في التميز حديد التسليح في أكثر دول العالم تطورا.



وأشار إلى أن الطاقة الإنتاجية المرخصة للمصانع تبلغ 1.250.000 طن من قضبان حديد التسليح سنويا وبأحجام مختلفة وأقطار تتراوح بين 8 مم و40 مم.

وأكد أنه تم اعتماد حديد تسليح الشركة من قبل جميع الجهات الحكومية واستطاعت أن تلبي طلبات العملاء من القطاع الخاص، بالإضافة إلى ذلك تم تصدير كميات من الحديد إلى الأسواق المجاورة خلال السنوات السابقة، حيث تم اعتماد المنتج في المملكة العربية السعودية.

ومن أهم المشروعات الحالية التي تعمل الشركة على تنفيذها، يقول الخالدي إن معظم المشروعات الحكومية تستخدم حديد التسليح الكويتي الذي ننتجه مثال «ستاد الشيخ جابر، الدائري الأول، طريق الفحيحيل، طريق الجهراء وشارع جمال عبد الناصر»، كما أن المقاولين لمشروعات القطاع الخاص يرتكزون على مشاريعنا في مشاريع عدة ومنها «برج الحمرا، برج المتحدة، والمطار الجديد».

من جانبه، قال النائب التنفيذي في مجلس إدارة الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الأثاث «كوفوما» (راع ماسي) احمد السميط إنه تم تحديث المصنع قبل ما يقارب أربع سنوات بآلات ومكائن تصنيع حديثة وآلية مما مكن الشركة من مواكبة التطور السريع في هذا النوع من الصناعة وأيضا تم رفع كفاءة المنتج إلى مستويات قياسية وتخفيض تكلفة البضاعة المبيعة إلى مستويات تنافسية تناسب متطلبات السوق الكويتي وأذواق العملاء ومختلف شرائح المجتمع، علما أن منتجات الشركة هي صناعة وطنية خالصة.

وبين أنه تم عمل دراسة مستفيضة للسوق المحلي سواء ما يخص طلبات العملاء أو مشاريع سواء خاصة أو حكومية وتم استكمال جميع النواقص الإدارية والفنية في فريق العمل مما ممكن الشركة الانطلاق بقوة للتنافس على تلك المشاريع في السوق والفوز بها، مثال على ذلك مشروع إعادة تأثيث فندق المارينا بالكامل ومشروع الديوان الأميري ومشروع مجمع الأفنيوز المرحلة الرابعة ومستشفى سلوى الصباح والمقر الجديد لوزارة العدل ومشروع مركز الخلايا الجذعية وغيرها من المشاريع.