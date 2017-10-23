اختتم بنك الخليج بنجاح رعايته الذهبية لمؤتمر «عرب نت -2017» الكويت، والذي أقيمت فعالياته على مدار يومي السابع عشر والثامن عشر من أكتوبر الجاري، بقاعة الراية التابعة لفندق ماريوت كورت يارد.



أقيم المؤتمر تحت رعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان.



وخلال المؤتمر قام الوزير بزيارة جناح بنك الخليج الذي حمل شعار «الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار» وتعرف على المزيد حول خدمة «وايز» الاستثمارية.



وقد حضر المؤتمر ممثلو القطاع الحكومي في الكويت، والعديد من شركات القطاع الخاص، وشركات التجارة الرقمية، وشركات التواصل الاجتماعي، إلى جانب العديد من الشركات الناشئة ومشروعات ريادة الأعمال.



وتضمن المؤتمر العديد من الحلقات النقاشية حول تكنولوجيا الإعلان والإعلام، والابتكار والاستثمار، والتجارة الرقمية.



كما ضم مسابقتي تحدي الأفكار الناشئة وماراثون الأفكار، بالإضافة إلى معرض التقنية للمشاركين.



وطوال فترة انعقاد المؤتمر، أجاب ممثلو بنك الخليج عن تساؤلات الحضور التي تخص تمويل المشروعات الناشئة وطرح أفكار لمشروعات جديدة، كما قاموا بتعريف زوار الجناح بالمزيد حول خدمة «وايز» الاستثمارية التي تعد منصة استثمارية تتسم بالبساطة والفعالية من حيث التكلفة والشفافية التي تؤهل عملاء البنك للاستثمار في الأسواق العالمية.



وبهذه المناسبة، صرحت ليلى القطامي، مساعدة المدير العام لإدارة الاتصال المؤسسي لدى بنك الخليج، قائلة: بينما تعد معدلات اختراق وسائل التواصل الاجتماعي في الكويت من بين الأعلى على مستوى العالم وتشهد التجارة الرقمية أعلى معدلاتها، جاء مؤتمر «عرب نت» ليلقي الضوء على الموضوعين، مانحا المشاركين فرصة لتبادل الآراء والخبرات وبيان تأثيرهما.



كذلك، أتاح المؤتمر الفرصة لبنك الخليج لتقديم الدعم للشباب ورواد الأعمال.



وأضافت القطامي قائلة: لقد كان المكان مفعما بالطاقة والحيوية التي تملأ قلوب وعقول الشباب، تحدث موظفو بنك الخليج إلى المشاركين حول الفرص التمويلية المتاحة لتأسيس المشروعات وتنميتها، كما قاموا بالرد على التساؤلات المطروحة الخاصة بخدمة وايز الاستثمارية التي تم طرحها حديثا من قبل البنك، لتعد أول منصة رقمية تعمل على تبسيط عمليات الاستثمار من خلال خلق سيناريوهات خاصة بكل مستثمر تناسب امكانياته وأهدافه الاستثمارية وكذلك استعداده للمخاطرة.



وعليه، نتقدم بالشكر إلى القائمين على المؤتمر لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة ودعم المبدعين وأصحاب الأعمال المبتكرة، ونتطلع لمؤتمر العام القادم.



وقد مثل بنك الخليج في المؤتمر مشاري شهاب، مساعد مدير عام الخدمة المصرفية المميزة وإدارة الثروات، الذي شارك في لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة تحدي الأفكار الناشئة، التي عقدت يوم الثلاثاء 17 أكتوبر.



وبهذه المناسبة يسر البنك أن يقدم التهنئة للفائزين في المسابقة، مشروع Orddr الذي يخص الأعمال التجارية لقطاع الصناعات الغذائية في الكويت، ويتمنى لهم حظا سعيدا في المسابقة الإقليمية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ومثل البنك طارق الصالح، مساعد مدير عام إدارة الاستثمار في بنك الخليج، في الحلقة النقاشية الخاصة بالاتجاهات الحديثة والابتكار، التي أقيمت يوم الأربعاء الموافق 18 أكتوبر، وتطرق من خلالها إلى خدمة «وايز» الاستثمارية التي أطلقها البنك حديثا مبينا التفاصيل الخاصة بها.