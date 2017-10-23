إجراء مكالمات صوتية في أي مكان مباشرة دون الحاجة لوجود هاتف

مقاومة للماء حتى عمق 50 متراً وتدعم تقنية GPS





أطلقت Ooredoo الكويت Apple Watch Series 3 ويباع حصريا في Ooredoo على باقات شامل للعملاء الحاليين والعملاء الجدد. سيتكمن العملاء الذين قاموا بشراء أي من باقات الآيفون 8 اضافة 5.3 دنانير شهريا على القسط الحالي.



وأعربت Ooredoo الكويت عن فخرها بكونها الشركة الأولى والوحيدة في الكويت التي تطرح هذا الجهاز، حيث يعد ذلك استكمالا لمسيرتها بتقديم الأفضل والأحدث في مجال تكنولوجيا الاتصالات لإثراء تجربة عملائها.



يتضمن جهاز Apple Watch Series 3 العديد من المزايا المثيرة مثل دعم الإصدار الجديد من ساعة آبل Apple Watch Series 3 للمرة الأولى الشبكات الخلوية أو شبكات المحمول، وهو ما يعني أن المستخدم يمكنه إجراء المكالمات الصوتية والرسائل القصيرة، بالإضافة للاستماع إلى الموسيقى في أي مكان مباشرة دون الحاجة لوجود هاتف آيفون، ومثل الإصدار السابق، يدعم الإصدار الجديد Apple Watch Series 3 ميزة مقاومة الماء حتى عمق 50 مترا، كما يدعم أيضا تقنية GPS مع معالج أقوى.



يستطيع العملاء الحصول على الجهاز عن طريق أفرع Ooredoo الكويت المنتشرة حول الكويت وموزعيها المعتمدين بالإضافة إلى متجر الشركة الإلكتروني shop.ooredoo.com.kw بإمكان عملاء Ooredoo الاستفادة من باقات شامل الخاصة بأجهزة iPhone 7 وiPhone 8.



يستطيع العملاء الاستمتاع بتجربة رائعة وسعر مذهل ابتداء من 15 دينارا شهريا من شامل على iPhone 7 وتشمل الباقة مكالمات ورسائل غير محدودة ضمن شبكة Ooredoo و100 دقيقة محلية وميزة ترحيل الانترنت الى الشهر المقبل.



وبإمكان العملاء كذلك التمتع بجهاز iPhone 8 على باقة شامل ابتداء من 35 دينارا شهريا والذي يحتوي على مكالمات محلية غير محدودة وانترنت 500GB وثلاث باقات Ooredoo Passport للتجوال.



ويعتبر جهازا iPhone 8 الجديدان أفضل أجهزة Apple على الإطلاق حيث يتمتعان بالعديد من المزايا الجديدة، مثل تصميم زجاجي وكاميرا متطورة وميزة الشحن اللاسلكي وتقنية دعم ثلاثية الأبعاد.



تتوافر الأجهزة بنوعين: iPhone 8 وiPhone 8 Plus، ويتوافر بسعتين وهما 64 جيجابايت و256 جيجابايت كما أنهما يتوفران بثلاثة ألوان: ذهبي، فضي والرمادي.



تأتي الأجهزة الجديدة من نظام تشغيل iOS الأحدث بنسخته الحادية عشرة، حيث انه ﻳﺄﺗﻲ بمجموعة ﻓﺮيدة ﻣﻦ اﻟتطﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻲ ﺻﻤﻤﺘﻬﺎ Apple للاستخدام اﻟﻴﻮﻣﻲ وغيرها من المزايا.