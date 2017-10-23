20 % زيادة في أعداد العقارات التي تم التعامل عليها خلال تسعة أشهر

طارق عرابي

شهد عدد العقارات التي تم تداولها خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي ارتفاعا ملحوظا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث بلغ إجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2017 نحو 4081 عقارا في كل قطاعات العقار وبلغت قيمة التعاملات نحو 1.95 مليار دينار، وذلك مقارنة بـ3410 عقارات بلغت قيمتها الإجمالية 1.84 مليار دينار خلال الفترة نفسها من 2016.

وكانت التقارير العقارية التي يصدرها عدد من البنوك المحلية ومن بينها «الوطني» و«بيتك» و«الدولي» قد أشارت إلى استمرار الطلب على العقار رغم تواصل انخفاض أسعار النفط منذ النصف الثاني من عام 2014، بالإضافة إلى القرارات الحكومية الصادرة والساعية لترشيد الإنفاق الجاري، ورفع أسعار المحروقات، وأسعار الكهرباء في العقارات الاستثمارية والتجارية، حيث بين تقرير «بيتك» أنه على الرغم من انخفاض الأسعار في قطاعي العقار الاستثماري والتجاري إلا أنهما ما زالا يتمتعان بمعدلات عوائد من الأعلى على مستوى السوق.

وفي هذا الاطار، أظهرت الاحصائية العقارية ربع السنوية أن التداولات العقارية شهدت تحسنا ملحوظا خلال الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع الثاني، حيث ارتفع إجمالي أعداد العقارات المتداولة خلال الربع الثالث بواقع 1160 عقارا عن الربع الثاني، كما تراجعت القيمة الإجمالية للعقارات المتداولة بنسبة 16% خلال الربع الثالث لتصل الى 586.2 مليون دينار مقارنة بالربع الثاني الذي شهد تداول 1533عقارا بقيمة إجمالية بلغت 694 مليون دينار.

كذلك بالمقارنة بالربع الأول من العام فقد تراجعت التعاملات العقارية أيضا خلال الربع الثالث، حيث وصل إجمالي قيمة تعاملات العقار خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي الى 671 مليون دينار بعدد صفقات وصل إلى 1388 صفقة.



ويأتي تراجع قيمة التعاملات في الربع الثالث نتيجة انخفاض قيمة تعاملات قطاع العقار الاستثماري بإجمالي تداولات بلغ 160 مليون دينار خلال الاشهر الثلاثة يوليو - سبتمبر مقارنة بقيمة تداولات قاربت 179 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة انخفاض وصلت إلى 11% بتراجع 19 مليون دينار.