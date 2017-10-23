قال نائب رئيس إدارة الصناديق في شركة «بيتك كابيتال» الذراع الاستثماري لمجموعة بيت التمويل الكويتي «بيتك» عبدالعزيز المشاري إن الصناديق الاستثمارية التي تديرها الشركة وتعمل في بورصات الكويت ودول مجلس التعاون حققت أداء جيدا هذه السنة، فقد تصدر صندوق مؤشر المثنى الإسلامي مجموعة الصناديق العاملة وفق الشريعة في بورصة الكويت مرتفعا منذ بداية العام حتى نهاية سبتمبر، بنسبة تزيد عن 25%، فيما حقق صندوق المثنى للمصارف الخليجية الإسلامية زيادة بنسبة تفوق 10% وجاء في المراكز المتقدمة على مستوى الصناديق العاملة وفق الشريعة في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي، ويعود ذلك إلى الاعتماد على تنفيذ استراتيجية واضحة وراسخة تركز على الأسهم التشغيلية والشركات الكبرى ذات النمو المستدام والأرباح الجيدة، مؤكدا في الوقت ذاته ان عام 2017 يعد استثنائيا للسوق الكويتي، فيما تظل حركة الأسواق الخليجية مستقرة مع تأثر طفيف بالتجاذبات السياسية في المنطقة.

وأوضح المشاري في تصريح صحافي أن صناديق «بيتك كابيتال» ستواصل أداءها الجيد مستفيدة من التطورات الإيجابية في الأسواق الخليجية وأبرزها سوق الكويت للأوراق المالية الذي يتوقع أن يستقطب تدفقات نقدية جديدة قد تصل إلى 750 مليون دولار بعد قرار الترقية إلى سوق ناشئة، حيث شهد السوق مرحلة من النمو منذ بداية العام تمثلت في زيادة واضحة في قيمة وحجم التداول وتزايد السيولة، مشيرا إلى أن ترقية السوق إلى «سوق ناشئة» رغم أهميته لن يكون الأخير في حالة التطور والتحديث التي تشهدها بورصة الكويت.

وحول الأسواق الخليجية قال المشاري انه تمت ترقية السوق السعودية إلى قائمة المراقبة في الأسواق الناشئة من قبل «إم إس سي آي» في يونيو الماضي، وفي منتصف 2018 سيكون القرار النهائي، وستكون عملية ترقية السوق السعودي إلى سوق ناشئة ذات اثر إيجابي كبير، خاصة ان المملكة العربية السعودية تنتظر أحداثا اقتصادية مهمة منها اكتتاب شركة أرامكو في عام 2018.

واكد المشاري أن الأسواق الخليجية لا زالت متماسكة ما عدا سوق قطر للأوراق المالية الذي انخفض بنحو 20% بسبب الأزمة الخليجية الراهنة.