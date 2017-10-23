حصل بنك الكويت الوطني من دوتشيه بنك على جائزتين ذهبيتين للتميز في جودة التحويلات بالدولار واليورو للعام 2016، لتحقيقه أعلى معدلات الكفاءة والاداء المتميز في مجال التحويلات والدفعات المالية الإلكترونية في المعالجة المباشرة للمدفوعات الالكترونية باليورو والدولار الأميركي للعام 2016.

وقد منحت الجائزة للوطني تقديرا لجودته الاستثنائية في تنفيذ عمليات الدفع بالدولار الأميركي واليورو إلى جانب إنجازه لأعلى معدلات المعالجة المباشرة للمدفوعات الالكترونية بصفة عامة.



حيث قام مؤخرا وفد من دويتشه بنك بتقديم الجائزة لمسؤولي بنك الكويت الوطني خلال الحفل الذي أقيم بتلك المناسبة في المركز الرئيسي للبنك.



كما قام مسؤولو دويتشه بنك بتهنئة بنك الكويت الوطني لانفراده بالحصول على تلك الجائزة القيمة على مستوى الكويت.

وبهذه المناسبة، قال رئيس قطاع المؤسسات المالية لدى بنك الكويت الوطني ناصيف شهاب: «يسعدنا احتفاظنا بمكانتنا ضمن البنوك الرائدة في مجال المدفوعات الالكترونية في الكويت، مع استمرارنا في تحقيق أعلى معايير الخدمات المصرفية للبنوك المراسلة بما يدعم مكانة بنك الكويت الوطني وقطاع البنوك الكويتي ككل بين البنوك العالمية الرائدة».

وقد حافظ بنك الكويت الوطني على نسق متوازن لكل المعاملات المصرفية مع ارتفاع حجم التحويلات المالية خلال العام، في الوقت الذي تمكن فيه من مراعاة المعايير الدولية لجودة المدفوعات والامتثال.



ويدعم هذا الإنجاز مكانة بنك الكويت الوطني ويضعه في مصاف أرقى المؤسسات المالية التي يتعامل معها دويتشه بنك على المستوى العالمي.



ودويتشه بنك هو البنك المراسل لبنك الكويت الوطني للمدفوعات التجارية وتحويلات العملاء بالدولار الأميركي واليورو.