كشفت إحصائيات الإدارة المركزية للإحصاء عن ارتفاع التضخم في الكويت خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 0.53% بالمقارنة مع شهر سبتمبر 2016.

وأظهرت بيانات الإدارة المركزية للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي العام خلال سبتمبر الماضي على أساس شهري بنحو بلغ 0.53%. وساهم في ارتفاع مستويات التضخم سنويا خلال سبتمبر الماضي ارتفاع مجموعة النقل 1.7% على أساس سنوي، فيما ارتفعت بنسبة 0.7% مقارنة مع أغسطس الماضي.

وتراجعت خدمات السكن الذي يمثل 33% من مكونات مؤشر التضخم في سبتمبر بنسبة 1.75% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016، فيما ارتفعت على أساس شهري بنسبة 0.6%، فيما سجلت أسعار مجموعة المفروشات المنزلية ارتفاعا سنويا بنسبة 3.7%.

ويأتي تراجع مجموعة السكن بسبب حالة التباطؤ التي يعاني منها قطاع العقارات، بالإضافة الى تراجع أسعار الإيجارات السكنية بنحو يصل إلى 3% خلال شهري يونيو ويوليو الماضيين، وشهريا سجلت أسعار مجموعة خدمات المسكن ارتفاعا في شهر سبتمبر 2017 بنسبة 0.6% وذلك نتيجة ارتفاع أسعار مجموعة ايجارات المسكن.

وسجلت أسعار مجموعة الاتصالات، انخفاضا سنويا بنسبة 0.1% نتيجة انخفاض رسوم الإنترنت، فيما سجلت ارتفعت على أساس شهري بنسبة 1.2%، نتيجة ارتفاع أسعار معدات الهاتف والفاكس.

وأضافت الإحصاء ان الرقم القياسي لمجموعة المطاعم والفنادق شهد ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 3%، في حين شهدت مجموعة السلع والخدمات المتنوعة ارتفاعا على أساس سنوي بنسبة 2.8%.

وسجل الرقم القياسي لمجموعة السجائر والتبغ ارتفاعا على أساس سنوي بنحو 2.07% وارتفع على أساس شهري بنسبة 0.09% في حين ارتفعت مجموعة الكساء بنسبة 1.91% على أساس سنوي وزادت بنسبة 0.19% على اساس شهري. وتأتي مستويات التضخم الحالية مع تعافي الدولار الذي سجل ارتفاعا بنحو 0.26% في سبتمبر مسجلا بنهاية الشهر مستويات 302.15 فلس وفق بيانات بنك الكويت المركزي.