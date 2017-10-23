عاطف رمضان

في إطـــار شـراكتــهــا الاستراتيجية مع وزارة الدولة لشؤون الشباب في الكويت، أطلقت شركة «هواوي» الدورة الرابعة من برنامجها الوطني «بذور من أجل المستقبل»، وسيتيح البرنامج لعشرة طلاب موهوبين من مختلف الجامعات المحلية والخارجية، المشاركة في رحلة تعليمية إلى الصين مدتها 14 يوما، لتلقي تدريب ميداني ومتقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بيئة متعددة الثقافات.

في هذا السياق، قال المدير العام للمبيعات وتطوير الأعمال في «هواوي» محمد ذياب «يعد برنامج بذور من أجل المستقبل استثمارا لمستقبلنا، فمهارات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات هي العامل للتحول الاقتصادي الذي تطمح له الكويت، ونحن ملتزمون بالعمل مع الحكومة والهيئات العامة وشركاء المجال وأصحاب المصالح، لتمكين الشباب الكويتي وتعزيز قدراته في مجال تقنية المعلومات والاتصالات».