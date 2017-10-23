ارتفاع إنتاج الغاز الحر لأكثر من 500 مليون قدم مكعبة في يناير المقبل

الشركة رفعت معدلات عقود التكويت إلى 26% لتشمل أكثر من 3 آلاف موظف

لا توجد ضرورة لرفع مستويات إنتاج الكويت عن 2.750 مليون برميل يومياً





أحمد مغربي

قال الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت جمال جعفر إن الشركة ملتزمة بحصة الإنتاج المقررة من قبل منظمة الدول المصدر للنفط «أوپيك» والمقدرة عند 2.750 مليون برميل يوميا، مشددا على أنه لا يوجد ضرورة لرفع الإنتاج عن تلك المستويات.

حديث جعفر جاء على هامش احتفال القطاع النفطي بتعيين 20 كويتيا من حديثي التخرج تخصص هندسة البترول جامعة الكويت في شركة شلمبرجير العالمية والذي أقيم في معرض احمد الجابر للنفط والغاز التابع لشركة نفط الكويت.

وذكر جعفر ان القدرة الإنتاجية لشركة نفط الكويت ستصل الى 3.2 ملايين برميل يوميا بنهاية شهر مارس 2018، لتصل فيما بعد الى 3.650 ملايين برميل بحلول 2020.



ولفت جعفر الى أن إنتاج الشركة من الغاز الحر يبلغ 210 ملايين قدم مكعبة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن إنتاج الغاز سيتجاوز 500 مليون قدم مكعبة خلال يناير المقبل.



وقال جعفر إن الحفل الذي أقامته شركة شلمبرجير امس يهتم بتسكين الكويتيين الخرجين في القطاع النفطي الخاص، لاسيما ان الطاقة الاستيعابية لتلك الوظائف محددة بميزانية واستراتيجيات عامة للدولة وبالتالي فإن الطريقة الوحيد لاستيعاب تلك الأعداد الكبيرة يكون عن طريق الشركات النفطية الخاصة التي تعمل بالخدمات امثال شلمبرجير وهليبرتون وبيكر هيوز.

وأضاف أن نفط الكويت اجتمعت مع الشركات العالمية التي تنفذ مشاريع داخل الكويت وتم إبرام اتفاق لتقديم المساعدة لاستيعاب تلك الأعداد الكويتية في وظائف لديها، موضحا أن الإمكانيات والتكنولوجيا المتوافرة لدى الشركات العالمية ليست متوفرة لدى الكويت، وبالتالي فإن توظيف تلك العمالة الوطنية هو استفادة للكويت والقطاع النفطي ويظلون ثروة البلد التي يمكن الاستفادة منها في أي وقت سواء في القطاع النفطي الخاص أو القطاع الحكومي.



وأشار جعفر إلى أن الأعداد التي تم توظيفها في شركة شلمبرجير ليست لها علاقة باللائحة التكويت الخاصة بالعقود، حيث إن تلك الوظائف تعتبر توظيفا مباشرا من شلمبرجير ولا توجد أي علاقة بين تلك الوظائف والقطاع النفطي.

وقال ان نسبة التكويت في شركة نفط الكويت ارتفعت الى 26% لتشمل اكثر من 3 آلاف موظف، متوقعا أن تتخطى نفط الكويت تلك المستويات في الفترة المقبلة، لا سيما ان الشركة تقوم بفتح مجالات اكبر للمهندسين على حساب أصحاب الدبلومات الفنية وخريجي الثانوية العامة.



وقال إن خطوة تعيين حديثي التخرج من الشباب الكويتي تأتي ضمن استراتيجية مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في تحقيق التنمية المستدامة للكوادر الكويتية.

يذكر أن تلك الخطوة تؤكد التعاون البناء بين المؤسسة وشركاتها التابعة وشركات النفط العالمية، كما تؤكد ثقة الشركات النفطية العالمية في مخرجات التعليم الكويتي خاصة كلية هندسة البترول جامعة الكويت.

استمرار التوظيف

من جانبه، قال رئيس «شمال الشرق الأوسط» في شركة شلمبرجير معن رزوقي ان الشركة قامت بتعيين 20 مواطنا وذلك للانضمام ضمن الكوادر الكويتية للشركة لمنطقة شمال الشرق الأوسط لعام 2017، مبينا ان الشركة تنظر إلى أن الكوادر الفنية لدى الشركة كأكبر مساهم في تطور أداء الشركة، لاسيما ان عدد موظفي الشركة حول العالم وصل إلى 110 آلاف موظف وفى الكويت 1600 موظف.



وأضاف رزوقي على هامش تنظيم الشركة احتفالية انضمام كوادر وطنية جديدة الى الشركة ان شلمبرجير مستمرة في توظيف العديد من المواطنين خلال الفترة المقبلة، وان الشركة سوف تكثف جهودها لانضمام اكبر عدد من الفنيين والإداريين على حد سواء.

وذكر أن اكثر من 30% من العاملين في الشركة بالكويت من المواطنين وهدفنا ان نصل الى ٥٠% خلال عامين، موضحا أن توظيف المواطنين لا يقتصر على تعيينهم داخل الكويت وإنما يشمل أماكن عمليات الشركة حول العالم، مشيرا إلى أن استراتيجية الشركة ترتكز على توزيع العاملين لديها الى مختلف عملياتها عالميا بحيث تكون 70% داخل الكويت و30% عالميا.

وحول اهم المشاريع التي تعمل الشركة عليها داخل الكويت لفت إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ عدد من المشاريع المختلفة أبرزها في مجال الغاز ومشاريع الحفر وتتطلع الى مشاريع اكبر داخل القطاع النفطي، لا سيما ان الكويت لديها خطة استراتيجية لتنفيذ مجموعة ضخمة من المشاريع في الغاز الجوراسي والنفط الثقيل.



وأوضح ان الشركة تعمل في الكويت لأكثر من 80 عاما، مشيرا إلى أن الكويت تعتبر من بين اكبر 10 دول تعمل بها شلمبرجير حول العالم.



وقال ان شلمبرجير تركز على مساعدة نفط الكويت على زيادة الإنتاج وتحقيق الرؤية الاستراتيجية للكويت بشكل عام، لافتا إلى أن الشركة تركز على مشاريع الغاز الجوراسي وانها بدأت مع نفط الكويت في تطوير تلك النوعية من الحقول منذ اكثر من 15 عاما.

ومن جانبها، قالت المدير العام في شركة شلمبرجير الكويت شيماء سالمين ان حدث اليوم عبارة عن حملة قامت بها الشركة لتعزيز العامل الوطني لدعم المواطنين للعمل بالقطاع الخاص وذلك بالتعاون مع مؤسسة البترول الكويتية وشركة نفط الكويت.



وذكرت ان تركيز شلمبرجير ينصب على تطوير العامل الوطني بتزويده بخبرة الشركة التي تمتد لأكثر من 80 عاما، لاسيما ان الشركة تعتبر من أولى الشركات الخدماتية النفطية التي تدخل الكويت.



وأوضحت أن الحملة كانت تهدف لتعيين 20 مواطنا، وبعد نجاح تلك الخطوة نطمح لتعيين أعداد اكبر من هذه المرة بحيث يتم التركيز على المهندسين والإداريين من تخصصات المحاسبة والإدارية وشؤون الموظفين وفي معظم التخصصات الادارية.

وقالت ان الشركة تقوم بتوظيف الكويتيين قبل فرض قانون التكويت من مؤسسة البترول على الشركات النفطية الخاصة.