النمو الاقتصادي في الكويت لم يتباطأ كثيراً لاستمرار الإنفاق على المشاريع الكبيرة

أعرب مدير البنك الدولي في الكويت د.فراس رعد عن تفاؤله بالإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الحكومة الكويتية، لاسيما في مجال تحسين ممارسة الأعمال.

وقال رعد في تصريح لوكالة «كونا» أمس إن النقاشات التي جرت بين وزارتي المالية والتربية في الكويت والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي على هامش الاجتماعات السنوية للبنك الدولي كانت «جيدة وبناءة» وجرى خلالها استعراض أبرز التحديات التي تواجه الكويت.

وأشار إلى استراتيجية مجموعة البنك الدولي التي أعلن عنها رئيس المجموعة جيم يونغ كيم والمرتكزة على دعم النمو الاقتصادي الضامن لجميع فئات المجتمع وتعزيز قدرة المجتمعات على تحمل الكوارث الطبيعية والأزمات الناتجة عنها والاستثمار في رأس المال البشري، ولاسيما في مجالي الصحة والتعليم.

وتطرق إلى أزمة انخفاض أسعار النفط بعد عام 2014 والتي نتج عنها اتخاذ إجراءات مالية من قبل الدول المصدرة للنفط للتصدي له، مؤكدا أن «النمو الاقتصادي في الكويت لم يتباطأ كثيرا، إذ تراوح بين 2 و3% خلال عامي 2015 و2016 وهذا يعود إلى الإنفاق المستمر في المشاريع الرأسمالية الكبيرة».

وذكر رعد أن تقديرات البنك الدولي لعام 2017 تشير إلى أن هذا النمو سيتباطأ بسبب الاتفاق ما بين منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك) والدول الأخرى لخفض إنتاج النفط، فيما توقع ارتفاع النمو إلى حوالي 3.5% بحلول عام 2019 وعودته إلى ما كان عليه في عام 2015.

وشدد مدير البنك الدولي في الكويت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة على المديين المتوسط والبعيد لتنويع مصادر الدخل في الكويت، موضحا أن رؤية سمو أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد التنموية ترمي إلى تنويع مصادر الاقتصاد والاعتماد على القطاع الخاص لخلق فرص عمل للكويتيين.

وأضاف «نحن متفائلون بالإجراءات التي تتخذها الحكومة حاليا سواء في الجانب المالي أو في الجانب الهيكلي والاقتصادي».

وفيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال، قال رعد إن الحكومة الكويتية حققت الكثير من الإنجازات العام الماضي ومنها إنشاء مركز الكويت للأعمال (إدارة النافذة الواحدة) تحت مظلة وزارة التجارة والصناعة والذي يشكل نافذة واحدة كاملة متكاملة لاستصدار تراخيص الشركات.

وقال إن ما حققته الكويت يستحق «الشكر والتقدير»، لافتا إلى إنجازاتها الملموسة في بيئة الأعمال.

وأعرب عن الأمل في أن يتضمن تقرير «ممارسة الأعمال السنوي» الذي يصدره البنك الدولي نهاية الشهر الجاري إنجازات الكويت.