تراجع سعر صرف الدينار الكويتي أمس أمام الدولار و5 عملات عربية وأجنبية بنسبة 0.03%، بينما ارتفع أمام 4 عملات أجنبية أبرزها اليورو.

وأوضح بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية، أن سعر تداول العملة المحلية أمام الدولار بلغ 302.20 فلس، وسجل أمام الريال السعودي 80.68 فلسا، وأمام الدينار البحريني 803.72 فلوس.

وبلغ سعر صرف عملة الكويت أمام الدرهم الإماراتي 82.28 فلسا، وبلغ مقابل الريال القطري 83.02 فلسا، و785.95 فلسا أمام الريال العماني.

وعلى الجانب الآخر فقد ارتفع الدينار أمام الين الياباني بنسبة 0.47% ليسجل 2.66 فلس، وزاد أمام الفرنك السويسري بـ 0.37% عند 703.02 فلوس.

وبلغ سعر صرف عملة الكويت أمام الجنيه الإسترليني 398.61 فلسا بنمو 0.16%، وسجلت أمام اليورو 356.14 فلسا بارتفاع 0.12%.