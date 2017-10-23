استقر سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الدينار، اليوم الاثنين، عند مستوى 0,302 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 0.355 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم امس.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني، إن سعر صرف الجنيه الإسترليني استقر عند 0.398 دينار كما استقر الفرنك السويسري عند مستوى 0.307 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وكان الدولار الأميركي قد سجل ارتفاعا طفيفا في تعاملات يوم الجمعة الماضي وسط آمال في تعزيز مالي للاقتصاد الأمريكي فيما تراجعت العملة الأوروبية على الرغم من صدور بيانات أوروبية مشجعة وعلى رأسها مؤشر أسعار المنتجين الألماني والحساب الجاري لمنطقة اليورو.