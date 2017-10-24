أصول صندوق الاحتياطي العام انخفض إلى 116 مليار دولار للسنة الثالثة على التوالي

التصنيف يعكس أوضاع الكويت المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي

دولة الرفاهية والدور الكبير للقطاع العام.. تحديات المرحلة الراهنة

453 % صافي الأصول السيادية الخارجية من الناتح الإجمالي

أصول «الصندوق السيادي» تجاوزت 514 مليار دولار

فائض محدود في ميزانية2018/2017 بنحو 88 مليون دينار

تقدم الحكومة «بطيء» في إقرار قانون الأجور والمرتبات وضريبة القيمة المضافة

محمود عيسى

ثبتت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني تصنيفها الائتماني السيادي للكويت لعام 2017 عند المرتبة (ايه.ايه) مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت الوكالة في بيان نشرته على موقعها الالكتروني إن التصنيف الائتماني السيادي للكويت يعكس أوضاعها المالية والخارجية القوية بشكل استثنائي.

وأضافت ان سعر برميل النفط التوازني للموازنة العامة الكويتية يقدر في العام الحالي عند نحو 50 دولارا للبرميل وهو السعر الأدنى بين دول منظمة الدول المصدرة للبترول (أوپيك).

وأوضحت أن هناك عوامل تحد من تلك القوة تتمثل في اعتماد الاقتصاد الكويتي على النفط بشكل كبير ودرجة المخاطر الجيوسياسية وضعف مؤشرات الحوكمة فضلا عن مدى سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.

وبينت الوكالة ان «دولة الرفاهية السخية والدور الاقتصادي الكبير للقطاع العام يعتبران من التحديات الراهنة على المدى الطويل وذلك بسبب المعدلات المرتفعة للنمو السكاني للمواطنين».

وذكرت أن حجم صافي الأصول السيادية الخارجية التي تديرها الهيئة العامة للاستثمار الكويتية تقدر بنحو 453% من الناتح المحلي الاجمالي للبلاد في 2016.

وأفادت بأنه وفقا لسيناريو افتراضي إذا بقي عجز الموازنة العامة عند المستوى المتوقع في السنة المالية (2017-2018) مع استمرار التحويل إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة وبقاء صندوق الاحتياطي العام المصدر الوحيد لتمويل العجز فإن صندوق الاحتياطي العام «سيستنزف خلال 10 سنوات».

وقالت الوكالة انه لا يتم في العادة الإفصاح عن أصول وأداء الهيئة العامة للاستثمار، وانها تتوقع ان تكون أصول الهيئة قد تجاوزت مبلغ 514 مليار دولار أو 453% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2016، ومن هذا المبلغ شكل صندوق احتياطي الأجيال المقبلة ما يقرب من 400 مليار دولار ولايزال في ازدياد بسبب دخل الاستثمار والتحويل القانوني لما نسبته 10% من الإيرادات الحكومية.

وفي الوقت نفسه تشير التقديرات إلى أن اصول صندوق الاحتياطي العام للدولة، الذي يدير الفوائض الحكومية المتراكمة في السنوات السابقة، قد انخفضت للسنة الثالثة على التوالي، لتصل إلى 116 مليار دولار حيث استغلت الحكومة اصوله لتمويل الاحتياجات اللازمة في البلاد.

ولفتت الى ان الحكومة الكويتية استوفت احتياجاتها التمويلية لسد عجز الموازنة العامة في (2016-2017) من خلال إصدار دين محلي جديد بنحو 1.7 مليار دينار واقتراض خارجي بنحو 8 مليارات دولار فضلا عن سحب نحو 16 مليار دولار من صندوق الاحتياطي العام.

وتوقعت فيتش ان يكون مزيج التمويل مكونا بشكل أكبر من الدين في السنة المالية (2017-2018) وهذا مرهون بإقرار قانون الدين العام الجديد مما يضاعف سقف الاقتراض الحكومي.

وأوضحت أن الموازنة العامة في السنة المالية (2016-2017) حققت فائضا نسبته 0.3% من الناتج المحلي الإجمالي وذلك بحساب دخل الاستثمارات الحكومية واستبعاد مخصصات صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

وقدرت قيمة العجز للسنة المالية (2016-2017) بنحو 5.9 مليارات دينار.

وأشارت الى انه في ظل افتراض سعر خام برنت عند نحو 52.5 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018، فإنه من المتوقع ان تسجل الموازنة العامة فائضا محدودا بنحو 88 مليون دينار في السنة المالية (2017-2018).

وتوقعت ان تسجل الموازنة العامة على نفس سعر النفط الاقتراضي عجزا بنحو 6.4 مليارات دينار في حين ان العجز المقدر حسب بيانات الموازنة العامة المعتمدة سيبلغ نحو 7.8 مليارات دينار في السنة المالية (2017-2018).

ولفتت الوكالة الى استمرار الحكومة الكويتية في تنفيذ برنامجها المتعلق باستدامة المالية العامة والإصلاحات الاقتصادية، معتبرة ان «التقدم كان بطيئا».

وقالت ان الحكومة تستمر في تحقيق بعض النجاح في التدابير التي لا تتطلب تشريعات جديدة كبيرة مثل إعداد الموازنة العامة «التأشيرية» لعدة سنوات ووضع سقف للإنفاق العام وتشديد قواعد التوظيف والمكافآت في الخدمة المدنية.

واعتبرت أن تقدم الحكومة سيكون «بطيئا» في اتخاذ تدابير أكثر شمولا مثل قانون الأجور والمرتبات في القطاع العام وقانون للتخصيص وضريبة القيمة المضافة وقوانين ضريبة الإنتاج.

وتوقعت انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للكويت بنحو 3.5% في عام 2017 مقارنة بنمو بنحو 3.5% في 2016 مدفوعا بتخفيض الإنتاج النفطي للكويت بما يتماشى مع اتفاق منظمة الدول المصدرة للنفط (أوپيك).

كما توقعت فيتش ان يحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاعات غير النفطية نموا بنحو 3% خلال السنوات من (2017-2019) مدفوعا بارتفاع الإنفاق الحكومي وبشكل خاص الإنفاق الاستثماري.

وأشارت إلى ان التضخم كان محدودا بالرغم من زيادة أسعار المشتقات النفطية كما أن الرقم المسجل للأراضي الممنوحة للمواطنين ضمن برنامج الإسكان الحكومي في عام 2016 سيدعم نشاط البناء السكني في السنوات المقبلة في حين تتمتع البنوك الكويتية برسملة وسيولة وربحية كافية.

وعن العوامل التي تؤثر سلبا على التصنيف الائتماني قالت الوكالة انها تتمثل في تآكل متانة الأوضاع المالية والخارجية نتيجة استمرار انخفاض أسعار النفط أو عدم القدرة على معالجة الاستنزاف الهيكلي للمالية العامة.

وفيما يتعلق بالعوامل التي تؤثر ايجايا في التصنيف الائتماني بشكل فردي أو جماعي، بينت انها تتمثل في تحسن نقاط الضعف الهيكلية مثل خفض الاعتماد على النفط وتعزيز مؤشرات الحوكمة وبيئة الأعمال وإطار عمل السياسة الاقتصادية.