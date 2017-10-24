أظهرت النتائج المالية لشركة مجموعة الامتياز الاستثمارية، تحقيق ارباح بقيمة 33.7 مليون دينار في الاشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقابل أرباح بنحو 7.03 ملايين دينار للفترة ذاتها من العام 2016، بارتفاع نسبته 380%. وأوضحت الشركة في بيان البورصة أن ارتفاع صافي أرباح الفترة يعود إلى بيع جزئي لحصة في شركة زميلة نتج عنها ربح بمبلغ 41.5 مليون دينار. كانت أرباح «الامتياز» ارتفعت 626% في النصف الأول من العام الحالي، لتصل إلى 32.3 مليون دينار، مقابل أرباح بنحو 4.4 ملايين دينار للفترة نفسها بالعام الماضي.