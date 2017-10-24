آل ثاني: نمو أرباح الشركة بدعم من الأداء الجيد لعملياتنا في الجزائر والمالديف

2.3 مليون قاعدة عملاء Ooredoo الكويت 522.6 مليون دينار

الإيرادات بانخفاض 2% 9 % نمو الدخل إلى 197.6 مليون دينار

69 فلساً الأرباح المجمعة للسهم الواحد أعلنت الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة «Ooredoo» في بيان صحافي أمس عن نتائجها المالية لفترة الاشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر 2017، حيث بلغ صافي الأرباح العائدة للشركة مبلغ 34.8 مليون دينار وهو ما يمثل نموا بنسبة 8%، مقارنة بما وصل إليه صافي الأرباح العائدة للشركة للفترة عينها من 2016 إذ بلغ 32.2 مليون دينار، وذلك بدعم الأداء الجيد من Ooredoo الجزائر وOoredoo المالديف.

وأضافت الشركة أن قاعدة العملاء الموحدة ارتفعت بنسبة 5% لتصل إلى 26.1 مليونا لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017 مقارنة بـ 24.9 مليونا في الفترة عينها من 2016، في حين بلغت الإيرادات 522.6 مليون دينار، مقارنة بما وصلت إليه الإيرادات في الفترة عينها من عام 2016، إذ بلغت 533.0 مليون دينار أي ما يمثل انخفاضا بلغت نسبته 2%، بينما ارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 9% إلى 197.6 مليون دينار، مقارنة بالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء للفترة عينها من 2016 والذي بلغ 181.1 مليون دينار.

وذكر البيان أن الأرباح المجمعة للسهم الواحد بلغت 69 فلسا مقارنة بما وصلت إليه في نفس الفترة من السنة الماضية إذ بلغت 64 فلسا للسهم الواحد.

وكانت قد أكملت Ooredoo المالديف إدراج أسهمها في بورصة المالديف في 9 أغسطس 2017، وقد تم بيع ما مجموعه 14 مليون سهما إلى 8.257 مكتتبا، مما أدى إلى حصيلة اكتتاب بلغت 421.3 مليون روبية مالديف (8.1 ملايين دينار)، وهذا جعل اكتتاب Ooredoo المالديف واحدا من أنجح القوائم في البلاد.

في هذا الصدد، قال رئيس مجلس الإدارة الشيخ سعود آل ثاني «في ظل ظروف السوق الصعبة، يسرني أن أبلغ عن نمو أرباح الشركة والإيرادات قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء، ونمو قاعدة العملاء، مع استمرار Ooredoo في تقديم قيمة جيدة لعملائها ومساهميها.

حيث ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 8% للاشهر الـ 9 المنتهية في 30 سبتمبر ليصل إلى 26 مليون دينار، وقد حظي النمو في ربحية الشركة بدعم من الأداء الجيد لعملياتنا في Ooredoo الجزائر وOoredoo المالديف.

وأضاف: ومع التركيز المستمر على الكفاءة وتحسين التكلفة، ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء بنسبة 9% لتصل إلى 198 مليون دينار تقريبا، وكان النمو قبل الفوائد والضريبة والاستهلاك والإطفاء مدفوعا بعملياتنا في الكويت والجزائر والمالديف، وقد ساعدتنا استثمارات Ooredoo في شبكة متطورة وتركيزنا الحثيث على تميز خدمة العملاء وابتكارات المنتجات على مواصلة النمو الإيجابي خلال تسعة أشهر من العام 2017.

وأوضح أن عملياتنا في تونس والجزائر وفلسطين والمالديف عززت قاعدة عملائنا، فزادت 5%، ونحن نقدم خدماتنا الآن إلى 26 مليون عميل.

وكان من أبرز الإنجازات في هذه الفترة هو الانتهاء من إدراج أسهم Ooredoo المالديف في البورصة المحلية في 9 أغسطس 2017، فقد تم بيع ما مجموعه حوالي 14 مليون سهم إلى أكثر من 8 آلاف مكتتب، مما يجعل اكتتاب Ooredoo المالديف واحدا من أنجح القوائم في البلاد.

ونحن فخورون بأننا ساهمنا في تعليم المستثمرين في السوق وجذب مستثمرين جدد إلى سوق المالديف، حيث إن أكثر من نصف المساهمين الذين اشتروا أسهم Ooredoo في الاكتتاب كانوا مكتتبين جددا».

Ooredoo الكويت

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo الكويت 2.3 مليون عميل لفترة تسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2017، أي بانخفاض 4% عن العام السابق وذلك بسبب المنافسة الشديدة وحالة السوق بشكل عام، وبلغت الإيرادات 160.7 مليون دينار بزيادة 8%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2016 إذ بلغت الإيرادات 148.7 مليون دينار، وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 39.6 مليون دينار مقارنة بـ 36.0 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2016.

Ooredoo تونس

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo تونس 8.3 ملايين عميل، أي بارتفاع بلغ 6% عن العام السابق. وبلغت الإيرادات 96.2 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 إذ بلغت الإيرادات 106.8 ملايين دينار، كما بلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 38.0 مليون دينار مقارنة مع 41.8 مليون دينار للفترة ذاتها من العام الماضي، وارتفعت الإيرادات 2% والدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 2% بالعملة المحلية.

Ooredoo الجزائر

بلغت قاعدة عملاء Ooredoo الجزائر 14.2 مليون عميل، بارتفاع 5% عن العام السابق. وبلغت الإيرادات 219.4 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 إذ بلغت الإيرادات 234.4 مليون دينار متأثرة سلبا بزيادة ضريبة القيمة المضافة وضعف البيئة الاقتصادية، وارتفع الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء إلى 99.9 مليون دينار، أي ما يمثل نموا بلغ 16% مقارنة بـ 86.0 مليون دينار للفترة عينها من العام 2016.

الوطنية فلسطين

بلغت قاعدة عملاء الوطنية فلسطين 800 ألف عميل أي بارتفاع 7% عن العام السابق، وبلغت الإيرادات 19.3 مليون دينار، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 إذ بلغت الإيرادات 19.2 مليون دينار.

وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 5.1 ملايين دينار، مقارنة بالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء في العام 2016 والذي بلغ 5.6 ملايين دينار.

Ooredoo المالديف

بلغت إيرادات فترة تسعة أشهر الأولى من 2017 نحو 27.0 مليون دينار بزيادة 13%، مقارنة مع الفترة ذاتها من 2016 إذ بلغت الإيرادات 23.8 مليون دينار.

وبلغ الدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء 15.1 مليون دينار بارتفاع 15% مقارنة بالدخل قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء الذي بلغ 13.1 مليون دينار في الفترة عينها من 2016. وتقدم Ooredoo المالديف الآن خدماتها لما مجموعه 400 ألف عميل، بزيادة 12% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام 2016.