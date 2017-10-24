الثويني: ماضون باستطلاع الفرص الاستثمارية الإستراتيجية محلياً وعالمياً

أعلن بنك وربة عن رابع استحواذ عقاري له في الولايات المتحدة الأميركية وهو مبنى «آرو للإلكترونيات» في ولاية كولورادو مدينة دنفر، وهذا الاستحواذ هو إنجاز استثماري آخر يضيفه بنك وربة إلى محفظته للاستثمار العقاري العالمي بالتعاون مع مستشاره العقاري في الولايات المتحدة الأميركية «بنتال كينيدي».

وبناء عليه، يستمر البنك في دعم استراتيجيته الرامية إلى تكريسه بنكا متصدرا في مجال الخدمات المصرفية للشركات والخدمات المصرفية للاستثمار، مستندا في سبيل ذلك على استراتيجيته الطموحة للتوسع العقاري الناجح، التي يرتكز فيها إلى دراسات معمقة يقوم بها قطاع الاستثمار في بنك وربة حول الفرص المجدية عالميا والتي يثق بأنها ستؤمن عوائد مجدية ومنتظمة، ولاسيما من خلال الاستثمار العقاري الناجح في الولايات المتحدة الأميركية الذي يراه بنك وربة سوقا يتمتع بالاستقرار وارتفاع الطلب على العقار التجاري والسكني.

وحول الاستحواذ العقاري الرابع لبنك وربة في الولايات المتحدة الأميركية منذ مطلع 2017، قال نائب رئيس المجموعة المصرفية للاستثمار في بنك وربة ثويني الثويني: «إن شراكتنا مع بنتال كينيدي تدعم برنامج البنك للاستثمار العقاري الدولي، وتسهم بشكل محوري في تعزيز استراتيجية بنك وربة التي تهدف إلى تنويع الدخل وتنمية محفظة استثمارات البنك».

وأشار الثويني إلى أن هذا الإنجاز الجديد في دعم محفظة بنك وربة للاستثمار العقاري الدولي، ناتج عن جهود العاملين في قطاع الاستثمار في البنك، التي تدأب في البحث عن فرص استثمارية عقارية مجدية، ومؤكدة أن تؤدي دورا محوريا بتنويع العائد وتنمية محفظة البنك الاستثمارية العقارية.

وأضاف الثويني أن بنك وربة يهدف إلى توسيع محفظته العقارية في الولايات المتحدة الأميركية، ويدرس حاليا عددا من الفرص التي تضمن عوائد مجدية تتوافق مع السياسة الرئيسية للبنك لمعايير الاستثمار والمخاطر».

وأكد الثــوينــي أن المنشأة الحديثة تعتبر استثمارا استثنائيا كما تقدم عوائد نقدية مجدية وفرصة لدعم النمو السريع لسوق الإيجار العقاري في الولايات المتحدة الأميركية.