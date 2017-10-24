قال تقرير بنك الكويت الوطني إن الفائض التجاري للكويت تراجع هامشيا إلى 1.5 مليار دينار في الربع الثاني من 2017، حيث أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض إيرادات صادرات النفط.

في ذات الوقت، واصلت الواردات تحسنها بعد التراجع الذي منيت به في 2016 بفضل قوة بيانات الواردات الرأسمالية وتعافي واردات السلع الاستهلاكية.

وتوقع التقرير أن يرتفع الفائض التجاري على المدى القصير إلى المتوسط على أقل تقدير بدافع من تأثير ارتفاع أسعار النفط في دعم الإيرادات النفطية، إذ ارتفع متوسط أسعار النفط الخام الكويتي خلال الربع الثالث من 2017 ويتوقع أن يستمر على هذا النحو وخاصة بعد الاتفاق على تمديد خفض الإنتاج بقيادة منظمة الأوپيك.

وتعرضت عائدات الصادرات النفطية إلى بعض الضغوط خلال الربع الثاني من 2017، وذلك بعد تراجع أسعار تصدير النفط الخام الكويتي نظرا لاستقرار معدلات الإنتاج، حيث تراجعت العائدات النفطية من 3.7 مليارات دينار في الربع الأول من عام 2017 إلى 3.5 مليارات دينار في الربع الثاني من 2017.

وقد انخفض سعر النفط الخام الكويتي 7% على أساس ربع سنوي في حين ظلت معدلات الإنتاج مستقرة.

أما إيرادات الصادرات غير النفطية فقد تراجعت خلال الربع الثاني من عام 2017 نتيجة لتباطؤ نمو الصادرات البتروكيماوية. حيث تراجعت عائدات الصادرات غير النفطية بنسبة 10% على أساس ربع سنوي في الربع الثاني من عام 2017. هذا، ويتوقع استمرار تراجع إيرادات الصادرات غير النفطية خلال الربع الثالث من العام وذلك على خلفية استمرار انخفاض أسعار الإيثلين.

أما على صعيد الواردات فقد حافظت على قوتها مع مواصلة واردات السلع الرأسمالية تحقيقها لمكاسب قوية وتعافي واردات السلع الاستهلاكية.

حيث استمر نمو واردات السلع الرأسمالية بقوة وصولا إلى أعلى معدلاتها على مدى عدة سنوات وبلغت 0.5 مليار دينار. كما شهدت واردات الإمدادات الصناعية نموا قويا خلال الفترة ذاتها. ويعد استمرار النمو القوي لتلك القطاعات انعكاسا للتحسن الذي طرأ على وتيرة تنفيذ المشروعات التنموية الحكومية.

إلا أنه مع تحقيق الواردات نموا بنسبة 3.4% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2017، ما تزال تلك المعدلات أقل بكثير من متوسط نمو الأربع سنوات السابقة للعام 2016 التي بلغت 7.5%.

من جهة أخرى، شهدت ورادات السلع الاستهلاكية أول معدل نمو إيجابي لها منذ عام إثر تحسن القطاع الاستهلاكي، حيث سجلت الواردات الاستهلاكية ارتفاعا قويا بنسبة 5.8% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2017 وذلك بفضل تعافي واردات الأغذية والمشروبات، بالإضافة إلى ورادات سيارات الركاب ومعدات النقل.