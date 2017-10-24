ثمن سفيرنا لدى الولايات المتحدة الأميركية الشيخ سالم العبدالله جهود بيت التمويل الكويتي (بيتك) في دعم الاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى نشاطه الاقتصادي البارز على المستوى الدولي، مشيدا بمشاركة وفد «بيتك» في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين 2017 المنعقدة في العاصمة الأميركية واشنطن.

جاء ذلك خلال حفل استقبال نظمته سفارتنا في واشنطن على شرف الوفود الكويتية المشاركة في الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة في «بيتك» حمد المرزوق إن مشاركة البنك في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين ترسخ دور القطاع الخاص الكويتي وتعزز أهميته في المحافل الدولية والمؤتمرات الاقتصادية العالمية، مؤكدا الحرص على التواجد في أكبر الملتقيات الاقتصادية التي تساهم في استعراض الفرص الاستثمارية وتبادل الخبرات والاطلاع على أبرز المستجدات على الساحة الاقتصادية، بالإضافة إلى عرض تطورات ودور صناعة الخدمات المالية الإسلامية وإمكانياتها كبديل استراتيجي وخيار أساسي في الاقتصاد العالمي، وكذلك طرح ومناقشة مشاريع مشتركة وفتح مجالات تعاون وتنسيق مع الجهات التنظيمية والرقابية المعنية بشؤون الصيرفة الإسلامية وصندوق النقد والبنك الدوليين.

وشارك «بيتك» في عدة لقاءات ومؤتمرات على هامش اجتماعات صندوق النقد، منها اجتماعات الـ IIF Roundtable، كما نال عدة جوائز، منها جائزتي «أفضل مزود للتمويل الإسلامي للمشاريع في العالم»، وجائزة «أفضل مؤسسة مالية صاعدة في العالم» لـ «بيتك - ألمانيا» KT Bank، من مجلة غلوبال فاينانس العالمية Global Finance المرموقة لعام 2017. وحصد ثلاث جوائز من مجلة The Banker العالمية.

والتقى وفد «بيتك» خلال حفل استقبال السفارة وزير التربية ووزير التعليم العالي د.محمد الفارس. وضم وفد «بيتك» رئيس مجلس الإدارة حمد المرزوق، والرئيس التنفيذي للمجموعة مازن الناهض، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين والقياديين في مجموعة «بيتك».