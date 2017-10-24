طارق عرابي

قال وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن الحكومة خطت خطوات واسعة في دعم وتحسين بيئة الأعمال وتمكين الشباب الكويتي وربطهم بالاقتصاد، وتشجيعهم على الدخول بالقطاع الخاص وتطوير المشاريع والبرامج التي تنمي الجانب الاقتصادي التنموي لهذه الشريحة المهمة، من خلال القوانين والقرارات التي تصدرها مختلف الجهات، ومنها وزارة التجارة، حيث أصدرت قرار رخص المشاريع المتناهية الصغر والبدء باستخراجها، ويتلوه قريبا المركبات التجارية (العربات المتنقلة) والأسواق الموسمية، وغيره، وكل ذلك العمل ما هو إلا وسيلة لخلق بيئة خصبة ومهيأة للشباب، ليحرثوا فيها إبداعهم ويغرسوا عليها اعمالهم، ليسقوها بعد ذلك بجهدهم وتميزهم ليحصدوا بعد ذلك النجاح والتمكين.

وأشار الروضان خلال كلمته في انطلاق مؤتمر تمكين الشباب في دورته السادسة مساء أمس إلى ان صندوق دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة انشئ ليكون داعما للشباب حيث ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تحظى باهتمام ودعم الدولة بما يسهم في خلق فرص العمل الحر امام الشباب الكويتي.

وأضاف الروضان ان المؤتمر يعقد في كنف رعاية سامية من صاحب السمو الامير الشيخ صباح الاحمد، التي تؤكد فيما لا يدع مجالا للشك حرص سموه على الشباب، حاضر الأوطان ومستقبلها وأساسها، اذ ان سموه أعطى الشباب اهتماما كبيرا عبر توجيهاته السامية التي تدعو وتصب باتجاه تمكين الشباب وفتح الآفاق امامهم لتطوير القدرات الإبداعية لهم ورفع مستوى الوعي بمواهبهم في مجتمعنا، وتنمية مهارات القيادة لديهم من اجل مستقبل افضل لهم وللوطن، ولهذه الغاية اصدر سموه قبل 4 سنوات مرسوم إنشاء وزارة الدولة لشؤون الشباب لتعنى بهذه الشريحة المهمة التي تمثل الركيزة الأساسية وحجر الزاوية في بناء الوطن.

وأوضح الروضان أن القيادات في الوزارات والجهات الحكومية من فئة الشباب، وهذا تأكيد على إيمان الكويت بالشباب وتمكينهم، لأن عملية تمكين الشباب العملية الأسمى لدى الدول الراغبة في التقدم، وهي تحتاج إلى التكامل في الأدوار بين جميع الجهات الحكومية والأهلية.