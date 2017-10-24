يوسف لازم

قال رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية صقر الحيص إنه أصبح من اللازم تعديل قانون مراقبي الحسابات رقم 5 لسنة 1981 ليواكب الوضع الاقتصادي الحالي وقد سبق للجمعية تقديمه لرئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في عام 2016، مؤكدا أهمية دور المحاسبة والمراجعة في تجنب وقوع الأزمات المالية.

وأوضح الحيص خلال رعاية الجمعية مؤتمر (المحاسبة وتجنب الأزمات المالية) بحضور يوسف العثمان الرئيس الفخري لجمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، ومبارك عبدالهادي المدير التنفيذي لمركز إنفينيتي انترناشيونال منظمي المؤتمر بالتعاون مع شركة مزايا الخليجية للاستشارات أن «مؤتمر المحاسبة وتجنب الأزمات المالية» جاء لتعزيز الأداء المالي والاستثماري والاقتصادي للعاملين في المنظمات والهيئات الحكومية والتنموية والاقتصادية وحتى الاجتماعية في الكويت.

وذكر الحيص أن جلسات المؤتمر تغطي محاور جذور الأزمات المالية والاقتصادية وتجلياتها والأسباب المباشرة لها، وتقويم إجراءات وخطط التعامل معها، وتقويم الآثار الناجمة عنها، والآليات الاقتصادية الوقائية لعدم حدوث الأزمات، ومناقشتها من خلال عدة محاور.