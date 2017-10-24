الشهاب: الخدمة توفر محافظ استثمارية متنوعة وفقا للأهداف الاستثمارية الخاصة بكل عميل

الصالح: الخدمة تسمح بالاطلاع على الفرص الاستثمارية حول العالم

القاسم: توافر السيولة الكافية للعميل ويمكنه التخارج في أي وقت محمود فاروق

«وايز».. خدمة استثمارية جديدة لأول مرة يطلقها بنك محلي، وهي خدمة استشارية لإدارة المحافظ لعملاء الخدمة المصرفية المميزة وإدارة الثروات، حيث توفر لعملاء الخدمة المميزة وعملاء الثروات بالبنك فرصة تنويع استثماراتهم في الأسواق العالمية بطريقة تضمن لهم الراحة والشفافية والأمان.

وقال مساعد مدير عام الخدمات المصرفية المميزة في البنك مشاري الشهاب خلال مؤتمر صحافي عقده البنك صباح امس أن هذه الخدمة الجديدة تركز على كل من الأسهم والسندات، مع تطبيق نهج الاستثمار طويل الأجل في جميع أنحاء العالم، وبطريقة فعالة من حيث التكلفة.

وأضاف الشهاب أن خدمة وايز توفر محافظ استثمارية متنوعة وفقا للأهداف الاستثمارية الخاصة بكل عميل، وفترة الاستثمار، والمخاطر ذات الصلة، وذلك بالشراكة مع المؤسسات المالية العالمية.

وفي معرض حديثه عن خصائص خدمة (وايز) والمميزات التي تمنحها للعملاء، قال الشهاب لقد استطاع «الخليج» تبسيط عملية الاستثمار من خلال تحديد المخاطر الخاصة بالعمليات الاستثمارية والأهداف الاستثمارية لكل عميل، وتقديم سيناريوهات استثمارية مخصصة وتقديم المحفظة الأفضل.

وأفاد بأن محفظة «وايز» تشمل ما يقارب من 5000 من الأوراق المالية والشركات، الأمر الذي يساعد على تقديم خيارات متعددة للعملاء تناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم الاستثمارية حول العالم.

من جانبه قال مساعد مدير عام الاستثمار بالبنك طارق الصالح ان خدمة وايز الاستثمارية الجديدة جاءت نتيجة لأبحاث مكثفة تتعلق باحتياجات عملاء الخدمة المصرفية المميزة وإدارة الثروات لدى البنك.

ولفت الصالح إلى أنها خدمة تعد الأولى من نوعها في الكويت، إذ تمنح عملاء الخدمات المصرفية المميزة إمكانية الاطلاع على الفرص الاستثمارية حول العالم من خلال شريك مصرفي جدير بالثقة ومدير العلاقات المختص لخدمتهم، مبينا ان الخدمة توفر للعميل تقديم عوائد جيدة ومخاطر منخفضة من خلال الاستثمار طويل الأجل في محافظ عالمية متنوعة تعكس أداء مؤشرات السوق بأقل تكلفة.

وأضاف أنه وخلال مرحلة إتمام العملية الاستثمارية وطوال مدتها سيتولى الخليج متابعة التطورات الخاصة بالمحفظة، مبينا أن «وايز» تمنح العملاء إمكانية الاطلاع على المحفظة الاستثمارية في أي وقت وفي أي مكان من خلال الخدمات المصرفية الإلكترونية أو تطبيق الهواتف الذكية بشكل يتسم بالسهولة والأمان، ومن دون تكلفة، في حين أن رسوم إدارة المحفظة تدفع سنويا.

وذكر الصالح أن خدمة وايز الاستثمارية تتيح للعملاء الاختيار من مجموعة من المحافظ وفق الهدف الاستثماري للعملاء، وبما يناسب قدرتهم على تحمل المخاطر، لافتا إلى أنه يمكن للعملاء الاطلاع على أداء هذه المحافظ في الفترات السابقة لمساعدتهم في اختيار الاستثمار المناسب.

واكد الصالح ان خدمة وايز مرخصة من قبل البنك المركزي وهيئة أسواق المال.

وفي نفس السياق قالت مدير تنفيذي الاستثمار في البنك داليا القاسم إن المحافظ الاستثمارية تتكون من الصناديق المتداولة في الأسواق من خلال أبرز شركات الاستثمار العالمية، مشيرة إلى أن عملة المحافظ الاستثمارية هي الدولار، وتوزع الأرباح أو تتم إعادة استثمارها وفق رغبة العميل.

وأوضحت أنه تم تصميم المحافظ لتكون محدودة الضرائب، وتوفر السيولة الكافية بحيث يمكن للعملاء التخارج في أي وقت أخذا بعين الاعتبار بأن طبيعة الاستثمار هو على المدى البعيد.

«موديز» تثبت تصنيف «البنك» عند «A3»

قامت وكالة موديز إنفستورز سيرفس بتثبيت النظرة المستقبلية المستقرة لبنك الخليج، وقدرته العالية على تحقيق الإيرادات، وذلك في تقريرها المنشور مؤخرا، والذي يتضمن الرأي الائتماني بشأن البنك.

وذكرت وكالة موديز أن التقييم الائتماني الأساسي لبنك الخليج يعكس قدرته العالية على تحقيق الإيرادات، ومعدلات السيولة الكافية لديه، بالإضافة إلى كفاية رأس المال. كما قامت موديز بتثبيت تصنيف الودائع طويل المدى لبنك الخليج عند المرتبة «A3»، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وقالت موديز إن «ذلك يعكس التوازن بين كفاية رأس المال ومصدات المخصصات، مع تخفيض القروض غير المنتظمة».

وذكرت الوكالة أن التقييم الائتماني الأساسي لبنك الخليج جاء معززا بقوة أوضاعه بشكل عام، وبالإضافة إلى ذلك، فقد انخفضت معدلات القروض غير المنتظمة إلى 2.5% من إجمالي القروض، بينما ارتفعت التغطية بالمخصصات إلى ما نسبته 331% في نهاية عام 2016.