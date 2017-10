أعلنت مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS)، أنها وقعت اتفاقا إستراتيجيا مع بنك «الأخضر بنك» الإسلامي، ومقره المغرب (مشاركة بين بنك كريدي أجريكول والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص - أي سي دي التابعة للبنك الإسلامي للتنمية)، حيث تم بموجب هذا الاتفاق تزويد البنك بمجموعة حلول «ETHIX» المالية الإسلامية، ليكون بذلك النظام المصرفي المطبق في العمليات المصرفية للبنك في السوق المالية المغربية.

وتعليقا على هذا التحالف الإستراتيجي، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS) عصام الخشنام، «تتشرف (ITS) بدخولها في شراكة إستراتيجية مع بنك (الأخضر بنك) الإسلامي، حيث إن البنك اختار مجموعة (ITS) لتزويدها بأفضل البرمجيات المطبقة في العمل المصرفي الإسلامي، وذلك من أجل تحقيق ميزة تنافسية تضمن له النجاح في المستقبل.

إننا ونحن نقترب من تنفيذ الخطوات النهائية لاستكمال تطبيق النظام التكنولوجي في البنك، لنفخر بتميز مجموعة حلول «ETHIX» المالية الإسلامية، وكفاءة منتجاتها في العمل المصرفي الإسلامي، واعتمادها من قبل الكثير من المؤسسات المالية والمصرفية العالمية.

وأضاف الخشنام «إن العمل المصرفي الإسلامي يشهد نموا قويا في إفريقيا، ومنطقة المغرب العربي، ونعتبر أن هذا التحالف هو تأكيد على اهتمامنا بهذا السوق وقدرتنا على تلبية متطلباته التقنية من خلال أحدث وأفضل تكنولوجيا المعلومات، وهذا التحالف الإستراتيجي يتماشى مع الخطط المستقبلية مجموعة (ITS) الرامية إلى تحقيق النمو والانتشار عالميا».

من جانبه، قال المدير العام لبنك (الأخضر بنك) فؤاد حراز: «يسرنا أن نبدأ رحلتنا في توريد وتشغيل النظام المصرفي مع مجموعة أنظمة الكمبيوتر المتكاملة العالمية (ITS)، حيث إن مجموعة حلول «ETHIX» المالية الإسلامية ستدعم جهود البنك الرامية إلى تقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة، وتوفير تجربة مصرفية متميزة لعملائنا الكرام، وذلك بما يعزز إستراتيجيتنا الساعية إلى تحقيق الريادة في العمل المصرفي الإسلامي بالمغرب».