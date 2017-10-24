أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر في مقابلة مع تلفزيون سي.إن.بي.سي أمس إن الطرح العام الأولي للشركة سيتم في 2018 حسب الخطة.

وقال الناصر: «قلنا دائما اننا سندرج في 2018، وبالتحديد في النصف الثاني من 2018»، مضيفا «الطرح العام الأولي ماض في طريقه حسب المقرر. سيتم بحث محل الإدراج والإعلان عنه في الوقت المناسب».

وتستعد أرامكو لإدراج نحو 5% من أسهمها محليا وخارجيا في العام القادم، ولم يقع اختيار أرامكو بعد على سوق أجنبية للإدراج.

ونفى الناصر تقريرا عن أن الصين هي الأوفر حظا في خطة محتملة لتأجيل الطرح الأولي وبيع أسهم لصناديق ثروة سيادية، وفقا لما ذكرته سي.إن.بي.سي.