أعلن إنفستكورب، المؤسسة المالية العالمية الرائدة المتخصصة في الاستثمارات البديلة، عن اكتمال أولى محافظه الاستثمارية العقارية في أوروبا بعد استحواذه على 7 أصول إضافية.

ويشكل اكتمال هذه المحفظة العقارية للبنك في أوروبا - متمثلة في الأصول الصناعية واللوجستية في المملكة المتحدة - الخطوة الأولى ضمن مساعيه لتكرار النجاح الكبير الذي حققه في السوق العقارية الأميركية حيث يعتبر أحد أكبر المستثمرين الدوليين فيها. وتهدف الاستراتيجية العقارية الأوروبية التي تم إطلاقها عام 2016، إلى بناء محفظة من الأصول المدرة للدخل. وفي أعقاب الاستحواذ الجديد، يرتفع إجمالي قيمة المحفظة العقارية لإنفستكورب في أوروبا إلى أكثر من 100 مليون دولار.

وسيواصل إنفستكورب دراسة عدة استراتيجيات استثمارية أوروبية أخرى، يستهدف من خلالها الأصول المدرة للدخل ضمن مختلف القطاعات والأسواق الأوروبية.

وفي هذه المناسبة، قال محمد العارضي رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لدى إنفستكورب: «نحن سعداء بالتقدم الكبير الذي أحرزناه في بناء محفظتنا العقارية الأوروبية في الوقت الذي نمضي فيه قدما خلال المرحلة التالية من مسيرة نمونا. ويمثل استحواذنا الجديد دليلا إضافيا على الزخم الذي نواصل تحقيقه في مجال الاستثمارات العقارية التي تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية نمونا».

من جانبه، قال يوسف اليوسف المدير التنفيذي لـ «إنفستكورب» في الكويت: «يمثل الانتهاء من بناء أولى محافظنا العقارية في أوروبا خطوتنا الافتتاحية لتنفيذ استراتيجيتنا الخاصة بالسوق الأوروبية والتي نستهدف من خلالها الاستحواذ على أصول عالية الجودة مدرة للدخل. كما يعكس هذا الإنجاز أيضا ثقتنا بالأسس القوية التي ترتكز عليها السوق العقارية في المملكة المتحدة عموما، وقطاعا الصناعة والخدمات اللوجستية خصوصا. ونتطلع إلى مواصلة توسيع استثماراتنا العقارية في أوروبا وتحديد أفضل الفرص المجزية لمستثمري وعملاء البنك».