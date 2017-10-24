أعلن بيت الاستثمار العالمي (جلوبل) عن نتائجه المالية للتسعة أشهر الأولى من 2017 المنتهي في 30 سبتمبر محققا 3.5 ملايين دينار أرباحا صافية، مقارنة بأرباح 1.6 مليون دينار في نفس الفترة من 2016.

وأضاف «جلوبل» في بيان صحافي أن إجمالي الإيرادات بلغ 12.1 مليون دينار، أما الإيرادات من الرسوم والعمولات، والتي تمثل 66% من إجمالي الإيرادات، فقد بلغت 8 ملايين دينار.

وحققت إدارة الأصول إيرادات بلغت 8.4 ملايين دينار، فيما بلغ إجمالي الأصول المدارة لصالح العملاء 949 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2017. وخلال هذه الفترة، أنهى فريق إدارة الأصول العقارية بنجاح صفقتي استحواذ لصالح العملاء في المملكة المتحدة من خلال استقطاب 28 مليون جنيه إسترليني. وقد أنهت الشركة بنجاح صفقة ثالثة في وقت سابق من هذا الشهر ليصل عدد الصفقات العقارية التي استحوذت عليها جلوبل لصالح العملاء في العامين ونصف العام الماضيين إلى سبعة.

وتعليقا على هذه النتائج، قال رئيس مجلس الإدارة حارب الدرمكي: «حققت الشركة نتائج مالية ممتازة خلال هذه الفترة مسجلة تضاعفا في صافي الأرباح، حيث حققنا أرباحا لإحدى عشرة ميزانية فصلية متتالية، أي منذ الربع الأول من عام 2015، بفضل استراتيجية الأعمال القائمة على الرسوم وفريق الإدارة المتماسك ذي الخبرات العريقة».

وأضاف: «أنا على ثقة بأن جلوبل اليوم هي واحدة من الشركات الاستثمارية القليلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تتمتع بهيكل جيد لرأس المال خال من الديون وأداء مستدام مما لفت انتباه العديد من الأطراف التي أبدت اهتمامها بالاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة».حارب الدرمكي