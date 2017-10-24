أقرت وزارة التجارة والصناعة مادة جديدة تحت رقم 122 مكررا، تفيد بأنه يكفي لانعقاد الجمعية العامة العادية وغير العادية مجرد إخطار الوزارة بجدول الأعمال وميعاد ومكان الاجتماع قبل 7 أيام على الأقل دون الالتزام بتقديم البيانات المالية أو أي اشتراطات أخرى.

وانطلاقا من دور اتحاد شركات الاستثمار في متابعة جميع القضايا والمستجدات المتعلقة بقطاع الاستثمار بصفة خاصة والاقتصاد الوطني بصفة عامة والتنسيق مع جميع الجهات المعنية في هذا الشأن، فقد اطلع الاتحاد على قرار الوزارة المنشور في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» بتاريخ 22/10/2017، مشيدة بتجاوب الوزارة بإجراء هذا التعديل، حيث يؤكد الأثر الإيجابي في تجنب تأخر انعقاد الجمعيات العمومية للشركات وما قد يترتب عليه من تعرض الشركات لجزاءات، وأبرزها إيقاف التداول على أسهمها في البورصة.

ويؤكد الاتحاد على أهمية التواصل مع جميع الجهات المعنية لما لذلك من أهمية وآثار إيجابية على استقرار وتطور السوق بصفة عامة.