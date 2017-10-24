أقرت عمومية الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس في اجتماعها الذي عقد أول من أمس، توزيع أرباح نقدية عن عام 2016 بنسبة 5% بواقع 5 فلوس للسهم الواحد.

وقالت الشركة في بيان للبورصة إن تاريخ استحقاق الأرباح في 5 نوفمبر 2017، بينما تاريخ التوزيع في 26 من ذات الشهر، وتاريخ التأكيد 25 أكتوبر الجاري، والحيازة للسهم بنهاية أكتوبر، أما تاريخ تداول السهم دون الاستحقاق في 1 نوفمبر 2017.

من ناحية أخرى، قالت الشركة في بيانها الصادر أمس إن العمومية ناقشت توصية مجلس الإدارة بالانسحاب الاختياري من بورصة الكويت (السوق الموازي)، وقد تمت الموافقة على التوصية بالإجماع.

يذكر أن أرباح الشركة السنوية تراجعت في العام الماضي 5.2%، لتصل إلى 257 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 271 ألف دينار في عام 2015.