كونا: قال عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت طارق المطوع ان الهند تحتل المرتبة الثالثة لجهة الشركاء التجاريين للبلاد اذ بلغ إجمالي قيمة وارداتها نحو 1.83 مليار دولار خلال 2016.

وأضاف المطوع في كلمة خلال استقبال وفد تجاري هندي برئاسة رئيس لجنة الشؤون الدولية بغرفة التجارة والصناعة الهندية (بي.اتش.دي) رانجيت شاترفيدي ان البلدين يتمتعان بعلاقات ثنائية عميقة وعريقة خصوصا في المجال الاقتصادي.

وأكد استعداد الغرفة وحرصها على بذل الجهود كافة وتسخير كل الامكانيات لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وفتح الباب واسعا امام الشركات للتعاون الثنائي بما يخدم هذه المصلحة.

من جانبه، اعرب رئيس الوفد الهندي شاترفيدي عن سعادته بزيارة الكويت، مشيرا الى انه التقى في وقت سابق بمسؤولي الهيئة العامة للاستثمار وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لبحث سبل تنمية العلاقات الاستثمارية بين البلدين الصديقين.

وقدم شاترفيدي عرضا حول غرفة (بي اتش دي) التي تأسست عام 1905 وتضم في عضويتها 115 غرفة تجارية هندية ولها علاقة وطيدة مع اكثر من 60 غرفة تجارية حول العالم تلاه تعريف للشركات الهندية المشاركة بعضوية الوفد الزائر.

من جانبه، قال سفير الهند لدى الكويت سونيل جين في كلمة مماثلة ان حكومة بلاده تسعى لتحقيق اعلى مستويات التبادل التجاري مع الكويت إذ تعمل على توفير التسهيلات اللازمة للمستثمرين الكويتيين، مشيدا بالدعم المستمر الرامي لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة.