أعلنت مجموعة غيتهاوس المالية (غيتهاوس) عن تخارجها من أحد استثماراتها العقارية في الولايات المتحدة، حيث قامت ببيع مبنى المقر الإقليمي للمباحث الفيدرالية الأميركية في مدينة سولت ليك في ولاية يوتاه الأميركية.

ويقع المبنى، الذي يتكون من 4 طوابق ويشتمل على مساحات يبلغ مجموعها 169.542 قدما مربعا، في مدينة سولت ليك، وهي عاصمة ولاية يوتاه الأميركية، وقد تم بناء هذا المبنى الحديث تكنولوجيا والمميز بموقعه الاستراتيجي في 2012 وهو مواز للمطار الدولي لمدينة سولت ليك.

وكانت غيتهاوس قد استحوذت على المبنى عقب إنشائه، ثم قامت خلال السنوات اللاحقة بتأجير مساحاته لعدة مؤسسات حكومية كبرى، منها المقر الإقليمي الرئيسي لمكتب المباحث الفيدرالية في الولايات المحيطة بجبال الروكي، وكذلك مقر الشعبة الميدانية للمكتب الموكلة بنفس المنطقة.

وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة «غيتهاوس» فهد بودي: «نحن سعداء بالنتائج التي أفضى إليها هذا الاستثمار، سواء من حيث التوقيت أو من حيث الأداء، فمع استكمال بيعنا للعقار المستثمر، نكون قد تخارجنا حتى الآن من 24 استثمارا بنجاح كبير، كما نكون قد أكدنا من جديد على جدوى الاستراتيجية التي تتبناها مجموعتنا في اختيار الفرص الاستثمارية في الأسواق العالمية».

وأضاف بودي: «لقد حقق هذا الاستثمار عوائد ممتازة لمستثمرينا، ما يدفعنا لمواصلة العمل بالاستراتيجية التي كنا قد وضعناها خلال السنوات الماضية». وأوضح أن الاستراتيجية المتبعة تهدف لتمكين العملاء من الاستثمار في فئات مختلفة من الأصول العقارية، بدءا من العقارات السكنية والتجارية والمكتبية، وانتهاء بالعقارات الصناعية والمرافق الخدمية.