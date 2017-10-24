وقّع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية امس اتفاقية منحة مع منظمة الصحة العالمية بقيمة أربعة ملايين دولار وذلك للإسهام في القضاء على الأمراض المدارية المهمشة في أفريقيا.



وقال الصندوق في بيان صحافي ان المنحة تهدف إلى المساهمة في تمويل المشروع الخاص الموسع الجديد للقضاء على الأمراض المدارية المهمشة «إسبن» مبينا ان منظمة الصحة العالمية «المكتب الإقليمي لأفريقيا» ستتولى إدارة هذا البرنامج.



وأضاف أن إدارة المنحة من قبل المنظمة يأتي من أجل ضمان تقديم الدعم التقني إلى الدول الأعضاء بشأن التدابير الاحترازية من خلال العلاج الكيميائي للقضاء على الأمراض المدارية المهمشة فضلا عن تعزيز الجهود المبذولة للتعجيل بتحقيق أهداف القضاء على هذه الأمراض بحلول عام 2020.



وأشار الى مشاركة الصندوق في برامج عمل المشروع وتعهده بتقديم مساهمة قدرها 5 ملايين دولار أميركي في المشروع الخاص الموسع الجديد للقضاء على الأمراض المدارية المهمشة خصص منها مليون دولار لتمويل البرامج في عام 2016 في حين سيخصص باقي المبلغ المتعهد به بموجب الاتفاقية الموقعة اليوم في تمويل المشروع لغاية عام 2020.



ووقع على اتفاقية المنحة نيابة عن الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية والعربية المدير العام عبدالوهاب البدر في حين وقع المنحة نيابة عن منظمة الصحة العالمية المدير الإقليمي لأفريقيا في منظمة الصحة العالمية د.ماتشيديسو ربيكا مويتي.