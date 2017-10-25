أظهرت بيانات إحصائية تركية أمس أن الكويتيين جاؤوا في المرتبة الثالثة بعد العراقيين والسعوديين من حيث شراء الأجانب للعقارات بتركيا في سبتمبر الماضي.

وأوضحت البيانات التي أصدرتها مؤسسة الإحصاء التركية أن المواطنين الكويتيين اشتروا 160 عقارا في سبتمبر الماضي ليحتلوا المرتبة الثالثة بعد العراقيين الذين تصدروا قائمة الترتيب بشراء 383 عقارا، في حين جاء السعوديون ثانيا بشراء 344 عقارا ثم الروس 129 عقارا، والبريطانيون 103 عقارات.

وبذلك رفع الكويتيون من مشترياتهم في العقار التركي إلى 1236 عقارا خلال 9 أشهر الأولى من 2017.

وأشارت البيانات إلى أن مبيعات العقارات للأجانب في تركيا سجلت ارتفاعا كبيرا في سبتمبر الماضي بنسبة 75.2% مقارنة مع نفس الشهر في 2016، مبينة أن العدد الإجمالي للمبيعات بلغ 2236 عقارا.

وأضافت أن مدينة اسطنبول كانت اكثر المدن التركية بيعا للعقارات للأجانب في سبتمبر الماضي، اذ بلغ عدد العقارات المبيعة 797 عقارا تلتها أنطاليا بعدد 520 ثم آيدين وبورصة وطرابزون بعدد 119 عقارا لكل مدينة.

وفيما يتعلق بمبيعات العقارات في تركيا بشكل عام، أشارت البيانات إلى أنها ارتفعت أيضا خلال سبتمبر الماضي بنسبة 28.8% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، إذ تم بيع 140298 عقارا في جميع أنحاء تركيا.

ولفتت البيانات إلى أن اسطنبول جاءت في المرتبة الأولى بين المدن التركية الأكثر بيعا للعقارات في سبتمبر الماضي، إذ بلغت مبيعاتها 23471 عقارا تلتها أنقرة بعدد 13945 عقارا ثم أزمير بعدد 7575 عقارا فيما حلت مدينة شيرناق في أسفل القائمة بمبيعاتها البالغة 28 عقارا.