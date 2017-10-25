العجيل: نركز في إستراتيجيتنا على جودة العوائد والتحوط والكفاءة التشغيلية

مؤشراتنا المالية مستمرة في الاتجاه الصحيح في عملياتنا بالكويت والعالم أعلنت مجموعة بنك برقان في بيان صحافي أمس عن أرباحها لفترة الأشهرالتسعة من العام المالي 2017، حيث يواصل البنك اتباع نهج النمو الانتقائي، مع التركيز على الكفاءة التشغيلية وتحسين العــوائد.

وبالنسبة للأشــــهر التسعـــة الأولى مـــن العام الحالي مقارنة مع الفترة نفسها مـــن الـــعام الماضــــي، ارتفع صافي الدخل 11% ليصل إلى 53.9 مليون دينار من 48.6 مليون دينار.

وارتفع صافي الدخل الأساســـي (بـــاستثناء الاحتياطيات الاحترازية وبعد احتساب كلــــفة سندات AT1) بنسبة 5% ليصل إلى 58.7 مليون دينار، بينما ارتفعت ربحية السهم 14% لتصل إلى 20.1 فلـــسا من 17.7 فلسا في العام الماضـــي.

وأضاف البنك أنه خلال نفس الفترة، نمت القروض والسلفيات 6% على أساس سنوي لتصل إلى 4.5 مليارات دينار، ونمت ودائـــع العملاء بنسبة 3% لتصـــل إلى 4 مليارات دينار، في حين وبلغت نسبة الأصـــول المتعثرة (NPA) صافي الضمانات 1.1%، بيـــنما بلغت نسبة التغطية (صافي الضمانات) 400%. وتبــــلغ نسبة كفاية رأس المال 16.4% كما في 30 سبتمبر 2017.

وفي هذا الصدد، قال رئيس مجلس إدارة مجموعة بنك برقان ماجد العجيل: «يواصل البنك تقديم أداء متين منذ بداية العام حيث يركز في استراتيجيته على جودة العوائد والتحوط والكفاءة التشغيلية.

وبلغ العائد على حقوق الملكية (ROE) 11.2% بينما بلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة (ROTE) 12%».وأوضح أن «العمليات الدولية تساهم حاليا بنسبة 44% من الدخل التشغيلي للمجموعة الذي نما 6% على أساس سنوي ليصل إلى 179.3 مليون دينار، مما يعكس فاعلية استراتيجية التوسع والتنويع في اقتصادات تنمو بوتيرة أسرع».

وأضاف العجيل: «إن قوة قدراتنا التشغيلية تسفر عن أداء قوي انعكس خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ككل وأيضا في الربع الثالث، حيث سجلت مجموعة بنك برقان صافي دخل الأساسي (باستثناء الاحتياطيات الاحترازية وبعد احتساب كلفة سندات AT1) بقيمة 17.3 مليون دينار.

وعليه بلغ صافي الدخل المعلن في الربع الثالث 15 مليون دينار بعد تخصيص 5 ملايين دينار كاحتياطيات الاحترازية». وأكد العجيل ان مؤشراتنا المالية الرئيسية مستمرة في الاتجاه الصحيح في عملياتنا في الكويت والعمليات الدولية، قائلا «أنا واثق ومتفائل من استمرار الأداء القوي للمجموعة».

وبهذه المناسبة، قال العجيل «أود أن أغتنم هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لعملائنا ومساهمينا على ثقتهم بإمكانياتنا، وكذلك أتقدم بالشكر للجهات الرقابية وبالأخص بنك الكويت المركزي على دعمه المستمر، وأيضا أتوجه لأعضاء الفريق التنفيذي بالشكر كذلك لقيادتهم الحكيمة للمجموعة وتنفيذهم المحكم للإستراتيجية، ولموظفينا على دعمهم المستمر والتزامهم».

يذكر أن البيانات المالية المجمعة تتضمن نتائج عمليات المجموعة في الكويت، وحصتها من عمليات المصارف الإقليمية التابعة لها، وهي بنك برقان - تركيا، وبنك الخليج الجزائر، وبنك بغداد، وبنك تونس الدولي.

وتضم مجموعة بنك برقان واحدة من كبرى شبكات الفروع الإقليمية والتي تضم أكثر من 175 فرعا في جميع أنحاء الكويت وتركيا والجزائر والعراق وتونس ولبنان وكذلك مكتب تمثيلي في دبي - الإمارات العربية المتحدة.

أرقام ذات دلالة

٭ 6 % نمو القروض والسلفيات إلى 4.5 مليارات دينار

٭ 3 % ارتفاع الودائع إلى 4 مليارات دينار

٭ 400 % نسبة التغطية.. و16.4% كفاية رأس المال

٭ 6 % نمو الدخل التشغيلي للمجموعة إلى 179 مليون دينار

٭ 15 مليون دينار صافي الدخل المعلن بالربع الثالث