شاركت شركة زين في حفل افتتاح المشروع الوطني الأكاديمي «تمكين الشباب 2017» بنسخته السادسة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، وذلك ضمن شراكتها الاستراتيجية للمؤتمر للسنة السادسة على التوالي.



وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها شاركت في حفل الافتتاح الذي شهد حضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، والرئيس التنفيذي لشركة زين الكويت إيمان الروضان، والرئيس التنفيذي للأعمال والحلول في زين الكويت حمد المرزوق، إلى جانب مجموعة من القيادات التنفيذية المحلية من القطاعين الخاص والعام.



وأوضحت الشركة أن شراكتها الاستراتيجية لهذه المبادرة الأكاديمية منذ تأسيسها قبل 6 سنوات نبعت من إيمانها بضرورة تشجيع المبادرات التي تهدف بشكل أساسي إلى تنمية الجوانب الإبداعية لدى الشباب الكويتي الذي يشكل الفئة الأكثر حيوية في المجتمع، حيث يعتبر مؤتمر تمكين الشباب واحدا من أكبر المبادرات الأكاديمية التي تعنى بالشباب على مستوى الكويت بل وعلى مستوى الخليج العربي.