للسنة الثالثة على التوالي وبالتعاون مع شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، ستعلن «تمكين» عن الفائز بجائزة «كيبكو ـ تمكين» لرواد الأعمال الشباب، حيث ستقدم شركات كيبكو دعمها لرواد الأعمال في شكل جائزة كبرى بقيمة 100 ألف دولار من الخدمات التي يحتاج اليها المبادرون.

وبالإضافة إلى هذه الخدمات، ستمنح الشركة أيضا الفائز الأول جائزة نقدية 15 ألف دولار، والفائز الثاني 10 آلاف دولار، والفائز بالمركز الثالث 5 آلاف دولار، وقد تأهل لجائزة «كيبكو ـ تمكين» هذا العام، في النسخة الثالثة من الجائزة، كل من:

٭ برنامج ياهالوه Yahalooh، وهو أول برنامج لتأجير الألعاب وخدمات الحفلات والمناسبات والأعياد، تحت شعار «لا تقيدوا خيال أطفالكم بألعاب الهواتف النقالة».

٭ برنامج أوردر ORDDR، وهو المنصة الأولى في الكويت التي تربط بين المطاعم وموردي الأغذية، حيث يخدم البرنامج موردي الأغذية وأصحاب المطاعم.

٭ برنامج بايمز Baims، وهو أكبر موقع تعليمي لتقديم الدورات الأكاديمية الخاصة لطلبة الجامعة ويعتبر وجهة الطالب للتعليم والتعلم بأسلوب مختلف، وبإمكان الطالب متابعته أينما كان.