الإبراهيم: المؤتمر يحاكي واقع المشروعات الصغيرة في الكويت

العوضي: «كيبكو» تولي أهمية كبيرة لقضية دعم الشباب





طارق عرابي

أطلقت منظمة تمكين الشباب مساء اول من امس مؤتمر تمكين الشباب السنوي في نسخته السادسة، وتستمر أنشطته المؤتمر حتى مساء اليوم في مركز جابر الأحمد الثقافي، تحت رعاية صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد، وبحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان ممثلا لسموه لافتتاح أنشطة المؤتمر.



حضر المؤتمر في يومه الأول نحو 1200 شاب من رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تسعى للاستفادة من خبرة وتجارب قادة الأعمال المحليين والعالميين المتحدثين في المؤتمر، بمن فيهم الرئيس التنفيذي للعمليات في مايكروسوفت ـ أوروبا الشرقية ونائب الرئيس التنفيذي السابق في شركة نوكيا سايمون اينسلي.



الاتجاه الصحيح

وفي كلمته بافتتاح المؤتمر، أعرب رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر تمكين الشباب علي الإبراهيم عن فخره أن يكون بين جمهور «تمكين» سنويا نخبة من الشباب الكويتي المبادر الذين تزداد أعدادهم في كل عام، ما يعتبر دلالة واضحة على نجاح المؤتمر وأنه يخطو بالاتجاه الصحيح.



وأشار إلى أن تأسيس المؤتمر في 2012 جاء بهدف تمكين الشباب من قيادة حقبة اقتصادية جديدة مليئة بالنمو والتطوير والانتاج، مؤكدا أنه حتى هذا اليوم تمت استضافة 20 متحدثا عالميا، و75 متحدثا من الكويت أتوا جميعا لطرح تجاربهم ومشاركتها مع الشباب.



وقال إن المؤتمر حرص في دورته الحالية على محاكاة واقع بيئة المشروعات الصغيرة في الكويت، وذلك بهدف كشف ريادة الاعمال الحقيقية للشباب في الكويت، سعيا لإطلاع الشباب الكويتي على ما يمكنهم تحقيقه.



دعم الشباب



من جانبها، قالت المديرة التنفيذية لاتصالات المجموعة في شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو)، الراعي الاستراتيجي للمؤتمر، إيمان العوضي إن «كيبكو» تولي أهمية كبيرة لقضية دعم الشباب وهي الرؤية التي نتشارك فيها مع القائمين على مؤتمر تمكين الشباب.



وأضافت العوضي أن هذه النظرة المشتركة كانت الدافع وراء إطلاق جائزة «كيبكو تمكين» لدعم مشاريع الشباب في العام 2015، مؤكدة في الوقت نفسه أن الشركة تؤمن بشدة بأهمية الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في تنويع الاقتصاد المحلي، كما ترى أن مستقبل الكويت هو في أيدي المبادرين الشباب.



واوضحت أن هدف «كيبكو» من هذه الجائزة هو تسليط الضوء على العمل الذي يقوم به هؤلاء الشباب، وفهم التحديات التي يواجهونها، ودعمهم في مسيرة تطوير أعمالهم لتكون ذات ربحية أكبر وأكثر استدامة.



القيادة الإستراتيجية



من جهته، تحدث الرئيس التنفيذي للعمليات في مايكروسوفت أوروبا الشرقية سايمون إينسلي، والذي انضم إلى مايكروسوفت في العام 2012 بعد عمله لما يقارب 6 سنوات في شركة نوكيا، إلى الحضور حول أحد مواضيع المؤتمر هذا العام وهو قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، وحول الدروس المستفادة من تراجع «نوكيا» ونجاح «مايكروسوفت»، مؤكدا على أهمية القيادة الاستراتيجية في مجال الأعمال التجارية.



وقال إينسلي إن المرء يحتاج إلى قضاء الوقت في النظر إلى الوراء بقدر ما يحتاج للتطلع إلى الأمام، وان معظم الدروس التي يمكن أن نتعلم منها تأتي من تجارب الفشل التي نمر بها.



وتطرق إلى الدروس المستفادة من تراجع «نوكيا» في العام 2010، حيث ذكر 3 دروس رئيسية لأصحاب الأعمال التجارية التي يجب أخذها في الاعتبار عند التعامل مع الفشل، وهي:



٭ الدرس الأول: التعاون بدلا من التنافس، فالتعاون والمشاركة لهما أهمية مماثلة للمنافسة.



٭ الدرس الثاني: أن تكون مستعدا للتغير والتكيف مع التغيرات من حولك.



٭ الدرس الثالث: أن الأخبار السيئة يجب أن تتوافر بشكل أسرع من الأخبار السارة لمن يشغلون مناصب عليا.



وكان إينسلي قد انضم إلى شركة نوكيا في العام 2006 كمدير تنفيذي في المملكة المتحدة، ثم شغل منصب نائب الرئيس العالمي لمبيعات التجزئة والتسويق في العام 2012، وقبل «نوكيا» عمل إينسلي أيضا مديرا تجاريا في المملكة المتحدة في «تي موبايل» لمدة خمس سنوات ونصف السنة.



منافسة شديدة



شهد اليوم الأول من المؤتمر منافسة شديدة بين الشركات الثلاث الناشطة في قطاعي الإعلام الإلكتروني والتكنولوجيا التي تأهلت إلى الجولة النهائية من جائزة «كيبكو تمكين» الثالثة لدعم مشاريع الشباب.



وقام المبادرون الشباب أصحاب كل من «موقع بيمز» التعليمي، وموقع «أوردر دوت كوم»، وموقع «يهالوه دوت كوم»، بتقديم عرض إيضاحي للجنة التحكيم التي ضمت كلا من المؤسسة والرئيسة التنفيذيـــة لشركــة كولي كابيتال فكتوريا جريس، والرئيس التنفيذي لشركـة كامكــو للاستثمار فيصل صرخوه، والرئيس التنفيذي لشركة بوتيكــات دوت كــوم عبدالوهـاب العيسى وذلك مباشرة أمام الحضور.



الحلقة النقاشية الأول



ىشهد اليوم الأول أيضا مجموعة من الحلقات النقاشية، كانت أولاها بعنوان «فرص الشباب في قطاع الطاقة»، وشارك فيها كل من رئيس مجلس إدارة الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة عبدالله الجوعان، الذي تحدث عن تعزيز الفرص الموجودة للشباب في أكثر من قطاع وحرص على أن يكون التوجه نحو التعديل بما يتماشى مع تحقيق الدعم المستهدف للشباب ومشروعاتهم.



كما تحدث نائب الرئيس التنفيذي للحفر والتكنولوجيا في شركة نفط الكويت أحمد العيدان، والرئيس التنفيذي في شركة ايكويت للبتروكيماويات محمد حسين وشدد كلاهما على أهمية التخصص بالعمل لضمان النجاح فيه، حيث يعني التخصص التركيز على جانب معين وإعطائه أكبر قدر من البحث والاهتمام بدلا من تشتيت الجهود في اكثر من جهة، حيث يمكن أن تضيع هذه الجهود سدى.



وقالت المهندس الأول في شركة نفط الكويت ندى المسفر التي أدارت الحوار ان هناك العديد من الحلول الجادة، وأن هذه الحلول موجودة في الدماء الجديدة، وبمعنى أدق في تمكين الشباب الكويتي القادر والمؤهل، علما بأن الشباب الكويتي هو الوحيد القادر على تطوير الكويت.



وفي فقرة «Tmkeen Talk» تحدثت محلل الخدمات المصرفية الاستثمارية في شركة غولدمان ساكس سارة أبو شعر عن أهمية تعليم وتمكين الشباب في الدول العربية للاستفادة الكاملة من طاقاتهم حيث قالت «أنتم الشباب، وليس النفط، تشكلون أكبر احتياطيات الطاقة في العالم العربي، ومستقبلنا ساطع إن كنا نستطيع تمكينكم واستثمار قدراتكم».



المكرمون خلال المؤتمر