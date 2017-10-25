الصقر: استمرار نمو أرباح البنك يرفع نسبة مساهمته في إجمالي أرباح المجموعة

هدفنا تعزيز موقعنا في مصر وزيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة

حسن: البنك يواصل أداءه القوي محققاً معدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية

27.8 % ارتفاع ودائع العملاء إلى 40.4 مليار جنيه حقق بنك الكويت الوطني ـ مصر، عضو مجموعة بنك الكويت الوطني، أرباحا صافية قدرها 1.16 مليار جنيه مصري حتى نهاية الربع الثالث من العام 2017 (بما يعادل نحو 20.2 مليون دينار)، مقارنة مع 659.7 مليون جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي (بما يعادل نحو 22.4 مليون دينار)، علما أن معدلات نمو الأرباح المحققة من قبل بنك الكويت الوطني ـ مصر في ازدياد مطرد، حيث بلغ معدل نمو الأرباح في 30/9/2017 ما يزيد على 75%، وهو الأمر الذي ساهم بشكل كبير في التخفيف من الآثار السلبية الناتجة جراء الانخفاض في قيمة الجنيه المصري على مجموعة بنك الكويت الوطني.

وقال البنك في بيان صحافي أمس إن الموجودات الإجمالية نمت بواقع 37.95% لتبلغ 55.72 مليار جنيه كما في نهاية سبتمبر 2017، وذلك بالمقارنة مع 40.39 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت ودائع العملاء الإجمالية خلال هذه الفترة بواقع 27.84% لتبلغ 40.4 مليار جنيه، مقارنة مع 31.6 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

فيما ارتفعت صافي قروض وتسهيلات العملاء مع نهاية سبتمبر 2017 بواقع 47.62% لتبلغ 24.8 مليار جنيه مقارنة مع 16.8 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الوطني- مصر عصام الصقر، إن النمو القوي الذي يحققه البنك في مصر يؤكد مجددا نجاحه في تعزيز موقعه في السوق المصري، الذي يمثل أحد أهم أسواق النمو الرئيسية لمجموعة بنك الكويت الوطني، نظرا لما يتمتع به هذا السوق من فرص نمو واعدة وآفاق إيجابية.

وأشار إلى أن قوة أرباح الوطني - مصر تأتي من كونها أرباحا تشغيلية ناتجة عن تحسن بيئة الأعمال وهو ما يعكس استقرار الوضع الاقتصادي في مصر، مبينا أن هذا الاستقرار سيخلق فرصا جديدة للبنك (استثمارية وتمويلية) ستسهم في تحسين مستوى تكامل المنتجات بين البنك والمجموعة وهو ما يعزز وضعه في السوق المصري.

وأكد الصقر أن استثمارات مجموعة بنك الكويت الوطني في مصر استثمارات استراتيجية طويلة الأجل، حيث يعتبر «الوطني - مصر» من أهم الافرع الخارجية التابعة لها، وذلك نظرا لما تتمتع به مصر من ثقل اقتصادي كبير في المنطقة، موضحا أن أهميته للمجموعة تزداد مع مرور الوقت ويتمثل ذلك من خلال نمو أرباحه بشكل مستمر وهو ما يرفع نسبة مساهمته في إجمالي أرباح المجموعة.

وأضاف أننا نهدف إلى تعزيز موقعنا في مصر بالإضافة إلى زيادة معدلات النمو خلال الفترة المقبلة بطريقة تعكس رؤيتنا المتفائلة في الاقتصاد المصري، وذلك لأنه سوق ذو مقومات عديدة وأسس متينة، مؤكدا أن الوطني - مصر يسعى دائما الى تقديم أرقى الخدمات المصرفية لعملائه ليتماشى مع مكانة بنك الكويت الوطني الرائدة إقليميا وعالميا.

من جهته، قال العضو المنتدب لبنك الكويت الوطني - مصر د.ياسر حسن إن البنك يواصل أداءه القوي محققا بذلك معدلات نمو مرتفعة في كل مؤشراته المالية، على الرغم من التحديات التي شهدتها أسواق المال محليا وعالميا، وما طرأ من تغيرات على الساحة الاقتصادية بمصر نتيجة تحرير سعر صرف الجنيه أواخر العام الماضي، وذلك بفضل السياسة الحكيمة التي ينتهجها البنك كعضو في مجموعة بنك الكويت الوطني.

وأضاف أن سياسة البنك تقوم على أساس المحافظة على تنويع وموازنة مصادر الدخل ومحفظة القروض من ناحية، وتقديم الحلول التمويلية الأكثر مرونة، بالإضافة إلى طرح المنتجات المصرفية المبتكرة التي تلبي احتياجات العملاء الفعلية وتستند إلى دراسة دقيقة ومتعمقة للسوق من ناحية أخرى، فضلا عما يتمتع به البنك من متانة مركزه المالي وقوة ميزانيته واستراتيجيته الناجحة.

وأضاف أن أغلب أرباح الوطني - مصر تأتي من العمليات الائتمانية مع قطاع الشركات، حيث تضم محفظة البنك الائتمانية تنوعا كبيرا في الشركات التي يتعامل معها، وهو ما يمثل انعكاسا لتنوع الاقتصاد المصري، لافتا إلى أن البنك يسعى من جانب آخر إلى تعزيز موقعه في قطاع التجزئة - الأفراد خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن البنك بدأ في نوفمبر 2014 بتنفيذ استراتيجية طموحة للتطوير وإعادة الهيكلة شملت استقطاب كفاءات جديدة، كما تم تحسين جودة المنتجات المقدمة بالإضافة إلى إعادة تغيير الهيكل الاستثماري والإداري للبنك بشكل كامل.

وأشار إلى أن البنك لديه الآن 43 فرعا منتشرا في كل المحافظات المصرية ويسعى الى زيادة عددها إلى 60 فرعا خلال السنوات الثلاث المقبلة.