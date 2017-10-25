احتمالية كبيرة لترسية العديد من المشاريع المهمة نهاية 2017

ترسية ملياري دينار من مشاريع النقل والمواصلات في الفترة القادمة

ترسية 7 مشاريع نفطية متوقعة بـ 460 مليون دينار قال تقرير بنك الكويت الوطني إن وتيرة ترسية المشاريع في الكويت اعتدلت دخولا بالربع الثالث من العام 2017، إذ تسبب إلغاء المرحلة الثانية من مشروع محطة شمال الزور لتوليد الطاقة وتقطير المياه الذي طال انتظاره في التأثير على أداء المشاريع خلال الربع، حيث بلغت قيمة العقود المرسية منذ بداية السنة 2.93 مليار دينار متراجعة بواقع 39% في الفترة ذاتها من العام الماضي. وتمت ترسية عقود في الربع الثالث من العام 2017 بقيمة 0.81 مليار دينار، أي أقل من متوسط القيمة الربع سنوية لفترة الخمس سنوات البالغة 1.4 مليار دينار، وذلك وفق «ميد» للمشاريع. إذ إن إلغاء مشروع المرحلة الثانية من محطة شمال الزور لتوليد الطاقة وتقطير المياه أدى إلى إلغاء 0.8 مليار دينار من قيمة العقود في الربع الثالث. إلا أن هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لا تزال تبحث فكرة إعادة ترسية المشروع مستقبلا كجزء من مشروع المرحلة الثالثة من محطة شمال الزور لتوليد الطاقة وتقطير المياه.

وساهم قطاعا النفط والطاقة في دعم المشاريع المرسية في الربع الثالث من العام 2017 بإضافة بلغت 402 مليون دينار و277 مليون دينار على التوالي.

وشهد نشاط البناء والتشييد تباطؤا تماشيا مع أدائه في الأرباع الماضية، مسجلا 103 ملايين دينار، متحسنا رغم ذلك عن الربع السابق.

في المقابل، سجل قطاع النقل والمواصلات أبطأ وتيرة لأول مرة منذ 5 أرباع متتالية مضيفا 31 مليون دينار في الربع الثالث.

النقل والمواصلات

وأضاف التقرير أن قطاع النقل والمواصلات تصدر نشاط المشاريع المرسية في الأرباع الخمسة الماضية بمتوسط قيمة ربع سنوية تبلغ ما يزيد على 500 مليون دينار، إلا أن النشاط قد هدأ في الربع الثالث على إثر تأخير بعض المشاريع.

فقد تمت ترسية عقدين في الربع الثالث بقيمة إجمالية بلغت 30 مليون دينار، 26 مليون دينار منها كانت لمشروع ربط الطريق الدائري الخامس بطريق الملك عبدالعزيز من قبل وزارة الأشغال العامة، بينما أجلت لجنة المناقصات المركزية ترسية مشروع بناء طريق مدينة جنوب المطلاع.

وتوقع التقرير أن تتم ترسية ما يصل إلى ملياري دينار من مشاريع النقل والمواصلات في الفترة القادمة. فقد جمعت وزارة الأشغال العامة والمؤسسة العامة للرعاية السكنية اثني عشر عقدا استعدادا لتسلم العطاءات.

الطاقة والمياه

بلغ إجمالي قيمة مشاريع قطاع النفط الأربعة المرسية خلال الربع الثالث من العام 2017 ما قيمته 280 مليون دينار، أهمها مشروع هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام لتحويل النفايات إلى طاقة وهو المشروع الذي طال انتظاره.

وبينما سبب إلغاء مشروع محطة شمال الزور 2 تأخيرا في قطاع الطاقة ونشاط الشراكة، من المزعم أن تحل محله المرحلة الثانية من المشروع كجزء من المرحلة الثالثة.

من المتوقع أن تتم ترسية ما تصل قيمته إلى 640 مليون دينار من مشاريع قطاع الطاقة في الفترة القادمة. من أهم تلك المشاريع محطة الدبدبة للطاقة الشمسية في مجمع الشقايا المتجددة.

وتماشيا مع خطة التنمية، تعمل شركة البترول الوطنية الكويتية على ترسية هذا المشروع لتساهم الطاقة الشمسية بواقع 15% من الطلب على الكهرباء بحلول العام 2030.

البناء والتشييد

تمت ترسية أربعة مشاريع صغيرة الحجم في هذا القطاع خلال الربع الثالث، مضيفا 100 مليون دينار فقط خلال الربع، ولكن من المتوقع أن تتم ترسية عدد من المشاريع.

إذ من الممكن أن تتم ترسية مشروع مجمع الوزارات في الجهراء بقيمة 260 مليون دينار في الربع الثاني من العام 2018.

وتشير ميد للمشاريع إلى أنه من المحتمل أن تتم ترسية المشروع لشركة الخليج المتحدة للمقاولات التي قدمت أدنى العروض. ولكن القيود على الميزانية قد ينتج عنها بعض التأخيرات في الترسيات إلى العام 2018 بدلا من العام 2017.

النفط

تسارع نشاط المشاريع في قطاع النفط خلال الربع الثالث تزامنا مع ترسية مشروع تمديد أنبوب المصفاة الجديدة ومشاريع أخرى. وفازت شركة «سايبم» بمشروع تمديد الأنبوب بقيمة 255 مليون دينار.

وبلغ إجمالي قيمة المشاريع في القطاع 402 مليون دينار. وجاء ثاني أهم المشاريع في القطاع لأنبوب نقل النفط من شمال الكويت إلى مشعب الخلط المركزي في الأحمدي بقيمة 113 مليون دينار لشركة «لارسين اند توبرو» الهندية.

ومن المزمع ترسية 7 مشاريع بقيمة إجمالية تبلغ 460 مليون دينار 5 منها لصالح شركة نفط الكويت.