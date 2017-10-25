عقدت شركة عين للتأمين التكافلي اجتماع الجمعية العمومية للشركة، حيث أقرت العمومية جميع بنود جدول الأعمال واعتماد البيانات المالية وتقرير الهيئة الشرعية، بالإضافة إلى انتخاب طلال الغانم عضوا بمجلس إدارتها.

وفي هذا السياق، أكد رئيس مجلس الإدارة احمد الخدة أن الشركة مستمرة في تطوير استخدام أفضل الأنظمة التكنولوجية والعمل على تفعيل إجراءات الحوكمة والحفاظ على عناصر الشفافية، لافتا إلى أن الشركة تسعى إلى أن تكون الخيار الأول والأفضل لعملائها وعمادها في ذلك الوفاء التام بالالتزامات والمصداقية المطلقة بالتعامل، ناهيك عن متطلبات السوق الحالية والتحول الاقتصادي الملحوظ والذي تزامن مع تصنيف بورصة الكويت كسوق ناشئة.

من جهته، أعرب عدنان العون نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة عن استحسانه للنتائج خلال الفترة وكذلك الحصة السوقية التي حصلت عليها الشركة.

وأشار العون إلى التزامه التام بتطوير الخدمات التأمينية وتوفير مجموعة متنوعة من منتجات تأمينية جديدة، مؤكدا أن السوق لا يزال في حاجة إليها وقادر على استيعابها في ضوء التغيرات الاقتصادية والسياسية وعن اعتماد المصداقية والشفافية كأساس في التعامل لتأكيد الفكر الإسلامي وزيادة قاعدة عملاء التأمين التكافلي.

من جانبه، عبر طلال الغانم عن امتنانه لمشاركته في مجلس إدارة الشركة وثقته التامة في أداء الإدارة التنفيذية، متوقعا المزيد من النمو خلال العام المقبل.

وحث الغانم على العمل على نشر الوعي التأميني وخاصة التكافلي وابتكار تغطيات تأمينية جديدة ومتطورة وإيجاد الطلب عليه في السوق والارتقاء بأداء عمليات التأمين بما يضمن تحقيق فائض تأميني وخلق التميز في سرعة تسوية المستحقات للحصول على ثقة المشتركين.