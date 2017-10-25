أعلن بنك الخليج أن يوم الثلاثاء الموافق 31 الجاري هو آخر موعد لقيام العملاء بفتح حسابات الدانة وإيداع المزيد من المبالغ فيها، وذلك بهدف زيادة فرص الفوز والدخول في سحب مليونير الدانة السنوي على جائزة المليون دينار.

ويتضمن برنامج سحوبات الدانة المجدولة لعام 2017 سحوبات يومية خلال أيام العمل على جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار، وسحوبات ربع سنوية تصل قيمتها إلى 500 ألف دينار، بالإضافة إلى السحب الأخير على الجائزة الكبرى البالغة قيمتها مليون دينار، والمقرر إجراؤه في تاريخ 11 يناير 2018، حيث سيتوج مليونير الدانة لعام 2017.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة أيضا العديد من الخدمات المتميزة منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» التي تمكن عملاء الدانة من احتساب ما لديهم من فرص للفوز في سحب الدانة.