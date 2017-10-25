أطلقت شفروليه الغانم مؤخرا أقوى عروض التثمين على سيارة تاهو LS موديل 2017، لتمنح عملاءها وعشاق سيارة تاهو الفرصة لاقتناء أسطورة القوة بأفضل عرض تثمين في الكويت، إضافة إلى 5000 دولار فوق قيمة التثمين.

ويسري هذا العرض لمدة محدودة ليكون فرصة لا تفوت لاقتناء شفروليه تاهو LS 2017 بأفضل عرض تثمين للانطلاق بها واكتشاف روعة أدائها ومواصفاتها.

ومع اقتراب العرض من نهايته في آخر شهر أكتوبر، فإن الفرصة الرائعة مازالت متاحة لأيام قليلة لعشاق هذه السيارة للاستفادة من عرض التثمين التوفيري الكبير والاستمتاع بقيادة هذه السيارة التي كانت ولا تزال حلم الشباب وأيقونة القوة والتحدي.

وتتألق شفروليه تاهو LS المميزة بمواصفات قياسية غنية تجعل الاستفادة من العرض الخاص فرصة فريدة لعشاق هذا النوع من السيارات التي تجمع الرفاهية بالقوة، والجمال بالتحدي، إذ تعتبر أسطورة القوة بمحرك V8 بسعة 5.3 ليترات وقوة 355 حصانا الذي يجعل هذه السيارة الأفضل في فئتها في استهلاك الوقود الذي يصل إلى 10.2 كم/ليتر.

وتأتي السيارة بمواصفات تضيف الرفاهية إلى الأداء، مثل إمكانية تشغيل المحرك عن بعد، وتعديل المقاعد بست اتجاهات، وعجلات ألمنيوم قياس 18 بوصة، ناهيك عن العديد مـــن ميزات السلامة المتقدمــة والتــــي تشمل نظام المساعدة على الركن الأمامي والخلفي، وكاميرا خلفية، وست وسائد هوائية قياسية.

وإضافة إلى هذا، فإن مالكي سيارات تاهو LS موديل 2017 يستفيدون من برنامج تعهد شفروليه الذي يمنحهم العديد من الخدمات الإضافية لتكون تجربتهم أكثر قيمة ورضا مع شفروليه الغانم.