الشركة تخصص 16 طائرة لقطاع الشحن تخدم 72 وجهة في 60 بلداً في العالم

تقديرا لما حققته من نمو قوي ولافت، حصدت الخطوط الجوية التركية، قسم الشحن، مرة أخرى جائزة «أفضل شركة شحن جوي متكامل للعام 2017» في قطاع الشحن الجوي الدولي.

فقد وصل حجم ما شحنته من بضائع في الفترة بين يناير 2017 وسبتمبر الماضي إلى 810 آلاف طن أي بزيادة 27% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وتم تكريم التركية للشحن بجائزة «بي لود آسيا» المرموقة كأفضل شركة شحن في العالم للعام عن فئة اختيار المستهلك، وذلك في حفل توزيع جوائز «بي لود آسيا» (Payload Asia) السنوي الثالث والثلاثين، والذي تنظمه مجموعة «بي لود آسيا». ويهدف هذا الحفل إلى تكريم شركات النقل الجوي التي تحقق نتائج متميزة في قطاع الشحن الجوي.

وجاء إعلان الفوز نتيجة تصويت القراء، وعملاء الشحن الجوي، والشركاء التجاريين لمجلة «بي لود آسيا»، التي تعتبر الوسيلة الإعلامية الرسمية لاتحاد جمعيات الشحن الجوي في آسيا والمحيط الهادئ (FAPAA).

ويتم منح هذه الجوائز خلال حفل سنوي بحضور ضيوف مرموقين من مختلف أنحاء العالم.

وكانت أكثر جائزة مرموقة لهذا العام من نصيب «التركية للشحن» نظير ما حققته من نمو استثنائي. وإلى جانب الشبكة الواسعة التي تغطيها الخطوط الجوية التركية والتي تصل إلى 300 وجهة حول العالم بأسطول جوي يصل إلى 313 طائرة لنقل المسافرين والبضائع التي تشحن بأسفل الطائرات، فإن الشركة تخصص 16 طائرة لقطاع الشحن تخدم 72 وجهة في 60 بلدا في العالم.

وتسعى «التركية للشحن» لأن تصبح الناقل الجوي المفضل في هذا القطاع.