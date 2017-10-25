مرسيدس - بنز عرضت شاحنتها العملاقة زيتروس 6X6 للمرة الأولى في الكويت

سجلت مرسيدس- بنز «المركبات التجارية» بشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي حضورا مميزا في معرض 2017 KOGS أضخم فعالية متخصصة في قطاع صناعات وخدمات النفط والغاز في الكويت بأرض المعارض الدولية في مشرف، حيث افتتح المعرض بحضور وزير النفط والكهرباء والماء عصام المرزوق.

وحرص قسم المركبات التجارية بشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي على عرض أحدث منتجات شركة مرسيدس- بنز الألمانية العالمية من خلال التواجد في المعرض للمرة الأولى وبحضور طاقم مديري وإداريي المركبات التجارية المتخصص للرد على استفسارات العملاء وتقديم الشروحات والمعلومات اللازمة.

وتواجدت الشركة من خلال منصتي عرض تعكس أحدث تصميم لعلامة مرسيدس- بنز الرائدة، حيث تم عرض الشاحنة زيتروس 6X6 العملاقة بمنطقة العرض الخارجية للمعدات الثقيلة، أما داخل الصالة رقم 6 فقد تواجدت مرسيدس من خلال منصة عرض تعكس رفاهية استقبال العملاء في أجواء احترافية ومريحة للحصول على المعلومات اللازمة والكاملة عن منتجات وخدمات مرسيدس- بنز المختلفة التي تلبي كل احتياجات الأعمال المختلفة والخدمات اللوجيستية لقطاع النفط والغاز.

وعن زيتروس ومعقبا على هذا الحدث البارز، قال رالف جاير مدير عام المركبات التجارية وحافلات دايملر في شركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: لا شك أن مرسيدس- بنز زيتروس تمثل الحل الأمثل لتلبية الطلب الهائل على الشاحنات المتطورة التي تتمتع بالموثوقية والمتانة والاستدامة، لتعكس بذلك استكمالا لقصة نجاح مرسيدس- بنز في مجال تصنيع الشاحنات الثقيلة، وأضاف: لقد حرصنا على الاستفادة من التواجد في معرض «النفط والغاز» كفرصة مواتية مثالية لإطلاق الطراز الرائد من شاحنات «زيتروس» 6X6 في خطوة هي الأولى من نوعها في الكويت، كما نسعى من خلال مشاركتنا في هذا الحدث المهم إلى تبادل الآراء مع كبرى شركات النفط والغاز في الكويت ومناقشة التعاون معهم في المستقبل القريب.

وتعقيبا على المشاركة الأولى، صرح مايكل رويله الرئيس التنفيذي لشركة عبدالرحمن البشر وزيد الكاظمي: لقد وفر المعرض للمشاركين مشاهدة المنتجات الجديدة والمعتمدة ولقاء المئات من الشركات والمصانع المحلية والدولية، وأيضا آليات للتواصل مع المتخصصين في قطاعات النفط والغاز من العارضين والموزعين إلى كبار المشترين والشخصيات الرائدة في المجال، واللقاء بعملاء وموردين جدد وحاليين.