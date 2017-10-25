المعرض يتيح تبادل الآراء وعرض المقترحات والاطلاع على آخر التطورات في قطاع البناء والتشييد

أعلنت كل من أجيليتي للخدمات العقارية المطور للعقـــارات الصناعيــــة والمجمعات الحرفية، وشركة خالد علي الخرافي وإخوانه للمقاولات الإنشائية عن مشاركتهما في معرض اتحاد الصناعات الكويتية KIU EXPO 2017 للعام الثالث كراعيين ماسيين والذي سيقام في حديقة الشهيد من يوم الاحد 19 الى الثلاثاء 21 نوفمبر القادم، وذلك ايمانا منهما بأهمية دعم الصناعات الكويتية وتطويرها.

وبهذه المناسبة، علق نادر الكندري الرئيس التنفيذي لأجيليتي للخدمات العقارية بالكويت والشرق الأوسط: نحن في أجيليتي نؤمن بأهمية القطاع الصناعي في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني، لذا تقوم أجيليتي بالاستثمار في تنمية هذا القطاع من خلال انشاء مجمعات حرفية وتخزينية على أحدث طراز، ببنية تحتية متكاملة لخدمة الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة - بحسب متطلباتها - على حد سواء.

وأضاف الكندري: نحن فخورون بأننا جزء من قصص نجاح كتبها رواد الصناعة الكويتية وما كنا نستطيع تقديم هذه الخدمات المتميزة إليهم دون المشاركة الجادة والتعاون والدعم الدائم الذي نلقاه من الجهات الحكومية وشركائنا في التنمية.

وكانت الشركة قد أعلنت مؤخرا بدء تنفيذ خطتها لتطوير مجموعة جديدة من المستودعات الحديثة بمساحة كلية تقدر بـ 900 الف متر مربع سيتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها في الربع الأول من عام 2018 بما في ذلك طرح نظام التخزين المتعدد الطوابق للمرة الأولى في الكويت لخدمة القطاع الخاص والحكومي.

ومن ناحيته، قال الرئيس التنفيذي في شركة خالد علي الخرافي وإخوانه للمقاولات الإنشائية فهد الخرافي ان الشركة تشارك في هذا الحدث السنوي إيمانا منها بالدور الإيجابي والفعال الذي يقوم به اتحاد الصناعات الكويتية، كونه الكيان الحاضن للمصنعين المحليين والمتحدث باسمهم، والذي لا يدخر وسعا في سبيل دعم وتشجيع الصناعات الوطنية ومنها الصناعات المغذية لقطاع المقاولات والمكملة له وهي كثيرة ومتنوعة وتشمل كافة مستلزمات البناء، ويعد المعرض ملتقى للعاملين في مجال صناعة البناء والتشييد حيث يتيح تبادل الآراء وعرض المقترحات والاطلاع على آخر التطورات، وأيضا يعتبر فرصة جيدة للتواصل بين المتخصصين والجهات المعنية بالدولة في أجواء إيجابية ومثمرة، كما يخلق هذا التجمع فرصة عظيمة لتوعية الشباب وإطلاعهم عن كثب على مكنون هذا المجال ويبث لديهم الثقة والإيمان بالمستقبل.

وأضاف: «تستحوذ «الخرافي» على حصة جيدة من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالكويت ومن أهمها تصميم وإنشاء وإنجاز مبنى التعمير بالأحمدي لصالح شركة نفط الكويت ومبنى جهاز الأمن الوطني بمنطقة مشرف لصالح وزارة الأشغال العامة، علاوة على تصميم وإنجاز جسور مشاة بمناطق متفرقة بالكويت لصالح وزارة الأشغال العامة، بالإضافة لأعمال إنشاء وإنجاز مبنى مركز التعاونيات لنقل الدم - مستشفى العدان كما تقوم الشركة بتنفيذ عدة مشروعات بالتحالف مع احدى كبريات الشركات العالمية ومن هذه المشاريع إنشاء وإنجاز وصيانة الطرق والتحويلة من الدائري السادس وتحويلة رقم 82 والطريق الدائري الخامس والسادس.