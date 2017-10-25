يوسف لازم

تنطلق فعاليات معرض الكويت للطيران 2018 خلال الفترة من 17 إلى 20 يناير 2018 بمشاركة أكثر من 150 شركة عالمية وبدعم من المؤسسات والجهات الحكومية، ومن المتوقع أن يصل عدد زواره إلى ٥٠ ألف زائر على مدى الأيام الأربعة للمعرض.

وقال رئيس اللجنة المنظمة للمعرض احمد بهبهاني إن الكويت ستنفق على مشاريع الطيران 25 مليار دينار خلال 4 سنوات مقبلة، بما فيها تطوير المطار الجديد.

وأضاف بهبهاني خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد مساء أول من امس ان ثمار هذا المعرض تأتي نتيجة لجهود متواصلة بالتنسيق مع الجهات المنوطة ومنها الطيران المدني والبلدية والدفاع تعود الى 3 سنوات مضت بالترتيب للوصول الى هذه النتيجة الحالية، لافتا إلى ان المعرض سيحتوي على عدة فعاليات، منها العروض الجوية والتي ستكون مستمرة على مدى الأيام الأربعة حيث سيجري في اليوم الواحد سبعة عروض جوية سيشارك فيها جهات حكومية وشركات طيران وفرق عالمية وهواة وسيكون العرض الجوي فوق المدرج الشرقي للمطار فضلا عن اقامة محاضرات خاصة بالشركات المشاركة وفقرات أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، خصوصا ان المعرض سيقام في مطار الكويت الدولي.