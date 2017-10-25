قال الشركة السعودية للكهرباء إن المملكة تدرس بيع حصة كبيرة في الشركة إلى صندوق رؤية سوفت بنك لكن مع احتفاظ الحكومة السعودية بحصة مسيطرة.



وأوضحت الشركة في بيان أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الذي يملك 74% في السعودية للكهرباء، وقع مذكرة تفاهم مع رؤية سوفت بنك أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم الاثنين، تطور السعودية للكهرباء بموجبها 3 غيغاواط من الطاقة الشمسية في 2018.



وقال البيان «سيقيم الأطراف تملك صندوق رؤية سوفت بنك لحصة كبيرة في الشركة». ورؤية سوفت بنك مدعوم من مجموعة سوفت بنك اليابانية وصندوق الثروة السيادي الرئيسي في السعودية.



وأضاف البيان «ستستمر حكومة المملكة العربية السعودية في كونها المساهم المسيطر في الشركة».



وتقدر أصول الشركة السعودية للكهرباء بواقع 100 مليار دولار. وتدرس الحكومة السعودية خصخصة الشركة منذ سنوات ولم يتضح مدى تأثير الصفقة المحتملة على تلك الخطط.



وسيقوم صندوق الاستثمارات العامة وصندوق رؤية سوفت بنك «بإنشاء مرافق تصنيع وتخزين الطاقة الشمسية وخلق وظائف مرتبطة بذلك في المملكة».