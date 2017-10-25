استقر سعر صرف الدولار الأميركي، مقابل الدينار الكويتي اليوم الأربعاء، عند مستوى 0.302 دينار فيما انخفض اليورو إلى مستوى 0.355 دينار مقارنة بأسعار صرف يوم أمس الثلاثاء.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض إلى 0.397 دينار والفرنك السويسري إلى مستوى 0.305 دينار وبقي الين الياباني عند مستوى 0.002 دينار دون تغيير.

وفي الولايات المتحدة ارتفع سعر الدولار بالقرب من أعلى مستوياته في أسبوعين أمام العملات الرئيسية الأخرى في تداولات أمس حيث لا يزال المستثمرون يركزون على هوية الرئيس القادم للمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.