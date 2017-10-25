

قالت شركة (أجيليتي) للمخازن العمومية ان المحكمة الامريكية للمطالبات الفيدرالية اصدرت حكما لصالح شركتها التابعة (اجيليتي للدفاع والخدمات الحكومية المحدودة) في وجه دائرة اعادة الاعمار والتسويق التابعة للحكومة الامريكية.

وقالت (اجيليتي) في افصاح على موقع البورصة الالكتروني اليوم ان الحكم الذي صدر في الدعوى المقامة منها بشأن المطالبات الناشئة عن عقد مبرم مع الدائرة في نوفمبر 2007 سيقضي بسداد مبلغ لـ(أجيليتي) قيمته 9ر6 مليون دولار امريكي.

وذكرت ان الحكم قضى بسداد (دائرة اعادة الاعمار الامريكية) فائدة قدرها 8ر870 الف دولار في اكتوبر الحالي والتي ستستمر بالتراكم حتى سداد قيمة الحكم الصادر.

وأوضحت انه يحق للحكومة الامريكية استئناف الحكم حتى 18 ديسمبر المقبل مبينة انه لا يوجد في الوقت الحالي اي اثر مالي عليها نتيجة هذا الحكم.