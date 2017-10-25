

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق الرئيسي للثروة السيادية للمملكة، عن أول خطة عمل شاملة له اليوم .

وقال إنه يريد زيادة الأصول التي يديرها لتصل إلى 1.5 تريليون ريال (400 مليار دولار) بحلول عام 2020 من نحو 230 مليار دولار.

وفيما يلي بعض تفاصيل البرنامج المكون من 96 صفحة للفترة بين 2018-2020. وتم الإعلان فيما سبق عن بعض التفاصيل المذكورة أدناه مثل التعاون مع صناديق سيادية أخرى للثروة وشركات للأوراق المالية. وينبغي تحقيق جميع الأهداف بحلول عام 2020 ما لم يتم تحديد خلاف ذلك:

* زيادة العائد على حقوق المساهمين إلى 4-5 بالمئة من مستوى مستهدف سابق قدره 3 بالمئة.

* ترتكز الاستثمارات على ستة مجالات: حيازات الأوراق المالية السعودية وتطوير القطاعات والعقارات والبنية التحتية ومشاريع ضخمة واستثمارات دولية و"مجموعة متنوعة" من فئات الأصول العالمية.

* متوسط العائد السنوي "في المدى الطويل" من هذه المجالات سيكون بين 6.5 و9 بالمئة. لم يعلن عن إطار زمني.

* إيجاد 20 ألف فرصة عمل محلية مباشرة تشمل 11 ألف وظيفة محلية للمهارات المتميزة و256 ألفا في قطاع التشييد.

* زيادة مساهمة صندوق الاستثمارات العامة في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 6.3 بالمئة من 4.4 بالمئة.

* استغلال أربعة مصادر رئيسية للتمويل: ضخ رؤوس أموال من الحكومة وتحويلات لأصول حكومية وقروض وأدوات للدين وأرباح مستبقاة من الاستثمارات.

* من المتوقع أن تصل الأصول المحلية الجديدة إلى 20 بالمئة من إجمالي الأصول التي يديرها صندوق الاستثمارات العامة. وينبغي أن يجذب ذلك 20 مليار ريال في استثمارات أجنبية مباشرة على أساس تراكمي.

* استثمار 10 مليارات ريال -سواء بشكل مباشر أو عبر شركات المحافظ المالية- في قطاعات التكنولوجيا المتقدمة والبحث والتطوير محليا وعالميا.

* تأسيس الشركة السعودية للصناعات العسكرية بهدف توطين 50 بالمئة من الإنفاق العسكري بحلول عام 2030. ومن المتوقع أن يسهم ذلك بنحو 900 مليون ريال وأن يخلق خمسة آلاف فرصة عمل بحلول عام 2020.

* الاستثمار في مشروعات محلية مثل المنطقة السياحية على ساحل البحر الأحمر، وهي منطقة صناعية وتجارية تمتد إلى مصر والأردن وتحمل اسم "نيوم"، ومشروع ترفيهي في منطقة القدية بالعاصمة الرياض.

* شراكات دولية تشمل الاستثمار في صندوق رؤية سوفت بنك، أكبر صندوق استثمار مباشر في العالم من المتوقع أن يصل إلى 100 مليار دولار. والتركيز في قطاع التكنولوجيا على مجالات مثل الروبوتات والذكاء الاصطناعي.

* صندوق الاستثمارات العامة ملتزم بتمويل ما بين 20 مليار إلى 40 مليار دولار للاستثمار في البنية التحتية الأمريكية جنبا إلى جنب مع شركة بلاكستون للاستثمار المباشر.

* يستثمر الصندوق ما يصل إلى عشرة مليارات دولار في مشروعات مشتركة بين روسيا والسعودية في إطار اتفاقيات مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي، صندوق الثروة السيادية لروسيا. وبلغت استثمارات الصندوق حتى الآن أكثر من مليار دولار.

* يستثمر الصندوق في برنامج للاستثمار المباشر يركز بوجه خاص على فرنسا وأوروبا وسيعمل عبر مديري استثمار مباشر فرنسيين على مدار سبعة أعوام وستشمل الاستثمارات مزيجا من صناديق النمو وصناديق الاستحواذ بالدين وصناديق الدين الخاص.

* يستثمر الصندوق 3.5 مليار دولار في شركة خدمات نقل الركاب الأمريكية أوبر مقابل حصة خمسة بالمئة في الشركة. وقال رئيس صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان اليوم الأربعاء إن الصندوق منفتح على الاستثمار في المزيد من الاستثمارات الكبيرة المماثلة.

* أسس صندوق الاستثمارات السعودي الأردني في العام الحالي لتشجيع الاستثمارات السعودية في الأردن وتشمل قطاعات البنية التحتية والسياحة والطاقة.