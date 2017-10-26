البسام: «بوبيان» لديه إستراتيجية لدعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات





كرم اتحاد الصناعات الكويتية بنك بوبيان لرعايته برنامج ومشروع فرسان الصناعة، وذلك في إطار حرص البنك على دعم المشاريع المختلفة التي تهدف الى دعم الصناعات المحلية.



وتم تكريم البنك ممثلا في مدير أول الاتصالات والعلاقات المؤسسية قتيبة صالح البسام في الاحتفال الذي نظمه الاتحاد بهذه المناسبة وضم جميع المشاركين والجهات الراعية.

وقال البسام تعليقا على هذا التكريم إن بنك بوبيان حريص على دعم مختلف الفعاليات والأنشطة والمبادرات التي تهتم بالشباب الكويتي ولاسيما في مراحله الأولى، مؤكدا أن البنك لا يدخر جهدا في تعظيم دوره الاجتماعي في هذا الإطار.



وأضاف أن بوبيان لديه استراتيجية واضحة منذ عام 2010 تقوم على أساس دعم الشباب الكويتي في مختلف المجالات، مشيرا في الوقت نفسه الى ارتفاع نسبة العمالة الوطنية لأعلى النسب وهو ما أدى الى حصول البنك على جائزة أفضل مؤسسة لتوطين العمالة من مجلس التعاون الخليجي للعام الثاني على التوالي.

وشكر البسام اتحاد الصناعات الكويتية على مبادرته ودوره في تقديم خدمات للقطاع الصناعي وتحقيق الانسجام ما بين أطياف المجتمع الكويتي من طلبة وخريجين وموظفين في القطاع، ما يعزز من توجهاتهم للعمل في هذا القطاع.