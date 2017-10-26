جوائز قيمة من «أبل» تتراوح بين آيفون 7 بلس وآيباد برو وساعة أبل ووتش





أعلن بنك الخليج عن أسماء ثلاثة فائزين في السحب الشهري العاشر لحساب red لهذا العام، حيث تم إجراء السحب في المبنى الرئيسي للبنك، يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر 2017، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.



وأثمر سحب red عن الإعلان عن ثلاثة طلاب فازوا بجوائز «أبل» تراوحت بين آيفون 7 بلس وآيباد برو وساعة أبل ووتش.



والفائزون هم: أمل محمد العتيبي «آيفون 7 بلس»، فاطمة طارق البلوشي «آيباد برو»، أنور جابر محسن «أبل ووتش».



وصمم حساب red من بنك الخليج خصيصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات من تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، ومن دون شرط وجود حد أدنى لفتح الحساب.



ويحصل حاملو حساب red على فرصة دخول السحوبات الشهرية تلقائيا عند تحويل إعاناتهم الطلابية للفوز بجوائز قيمة تشمل أجهزة أبل سابقة الذكر، وتستمر السحوبات حتى يناير 2018.



ويمنح حساب red عملاءه العديد من المزايا من بينها فرصة الفوز بسيارة فيات C500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية.



كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة 2 دينار لدى صالات العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع، علاوة على ذلك، يحصل العملاء على فرصة التسوق حصريا مع «ادفعلي» من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، وهي الشركة المتخصصة في تقديم صندوق البريد لخدمات التسوق عبر الإنترنت من خلال موقعها الإلكتروني https://kw.edfa3ly.co/GulfBank.



كما سيتمكن عملاء red أيضا من تحويل الأموال من أي حساب لدى أي من البنوك المحلية إلى حسابهم في بنك الخليج عبر خاصية جديدة للدفع الإلكتروني «e-Pay»، والتي تمنحهم إمكانية تسديد فواتير الهاتف النقال لدى كل من زين، وOoredoo، وVIVA وكذلك شراء بطاقات iTunes وGoogle Play. وتتوافر خدمة الدفع الإلكتروني عبر الموقع الإلكتروني للبنك أو تطبيق الهواتف الذكية.